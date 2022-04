Miksi Celo (CELO) hinta on tänään nousussa?

Celon (CELO) hinta on ollut tänään nousussa, ohittaen muut markkinoiden kryptovarat sen jälkeen, kun useimmat niistä eivät pystyneet ylläpitämään viime viikon nousutrendiä.

Kirjoitushetkellä Celon kauppa kävi 4,80 dollarissa, 14,10 % nousu sen jälkeen, kun se oli noussut korkeimmasta 5,19 dollarista, lähelle kolmen kuukauden korkeinta, 5,22 dollaria, viimeisen 24 tunnin aikana.

Seuraavassa käymme läpi Celon nykyistä hintatrendiä.

Miksi Celon hinta nousee?

Ennen kuin menemme rallin yksityiskohtiin, on tärkeää ensin käydä läpi, mikä Celo on.

Celo on lohkoketjujärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä krypton käyttöönottoa älypuhelinten käyttäjien keskuudessa. Sen tavoitteena on ottaa käyttöön puhelinnumeroita käyttäviä kryptotapahtumia, kryptotapahtumien julkisina avaimina myös niille, joilla ei ole pankkioikeutta. Celon alkuperäistä kryptotunnusta kutsutaan nimellä CELO.

Nyt syihin Celon hinnannousun takana.

CELO:n nykyiselle hinnan nousulle on kaksi pääsyytä:

1. Celo Foundationin 20 miljoonan dollarin Connect the World -rahaston ilmoitus

Yksi tärkeimmistä syistä hinnannousuun on Celo Foundationin viimeisin 20 miljoonan dollarin käynnistämä rahasto ''Connect the World'' -projektille, jonka tarkoituksena on parantaa krypton käyttäjien off- ja on-ramppeja.

Lisäksi säätiö tarjoaa kannustimia maksupalveluntarjoajille, jotka integroivat sen uuden FiatConnect-palvelun. Palvelu auttaa muuntamaan fiat-rahaa krypto-omaisuuksiksi.

Celo kuitenkin suunnittelee tekevänsä asioita eri tavalla kuin muut verkot, ottamalla käyttöön kryptoalojen, kuten NFT:n ja DeFin, laajamittaisen käyttöönoton mobiilin liikkuvuuden avulla.

Celo saa tukea Deutsche Telekomilta, Andreessen Horowitzin ja joidenkin verkkoa rahoittavien kryptoalan alkuperäisten yritysten kanssa.

2. Barcelonan Celo Connect -konferenssi

Uusi rahasto lanseerattiin eilen (maanantaina) Barcelonassa pidetyn kaksipäiväisen Celo Connect -konferenssin ensimmäisenä päivänä.

Konferenssin odotetaan päättyvän tänään, ja se keskittyy pääasiassa Layer-1 -lohkoketjuekosysteemiin ja verkon lisäkehitykseen, kuten uuteen DAO-kumppanuuteen PrimeDAO:n kanssa.