Miksi Compound (COMP) voi olla suuren potentiaalin ostos tänään

COMP käy kauppaa valtavalla pohjalla ja on rikkonut 100 dollarin tuen.

COMPin käyttöönotto on kasvussa, ja kaiken kaikkiaan DeFin käyttöönotto on kasvussa.

Jos laajemmat markkinat kääntyvät jälleen nousuun, COMP voi tarjota sijoittajille korkean sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

Compound ( COM ) on kehittynyt heikommin kuin laajemmat markkinat vuoden 2021 lopusta lähtien. Tämä siitä huolimatta, että koko kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet laskusuhdanteessa marraskuusta lähtien. Vaikka sen hintakehitys on vahingoittanut niitä, jotka pääsivät mukaan sen huipulla, Compound on tällä hetkellä kaupankäynnissä hyvällä sisäänpääsypisteellä kaikille, jotka haluaisivat päästä mukaan nyt.

Viime vuonna yli 800 dollarin huippulukemista, Compound rikkoi hiljattain 100 dollarin rajan, joka on keskeinen pitkän aikavälin tuki. Tämä voi viitata siihen, että alhaisempia hintoja voi olla tulossa lyhyellä aikavälillä, varsinkin nyt, kun laajemmat markkinat ovat laskusuunnassa.

Nykyisistä hintavaihteluista huolimatta Compound on kuitenkin edelleen yksi markkinoiden fundamentaalisesti vahvimmista kryptoista. Compound on yksi markkinoiden suurimmista DeFi-protokollista, ja sillä on tällä hetkellä 6,41 miljardin dollarin lukittu kokonaisarvo. Tämä tarkoittaa, että DeFi-markkinoiden kasvaessa myös Compoundin arvo kasvaa.

Toistaiseksi asiat näyttävät melko hyviltä DeFi:n kannalta. DeFissä on nyt miljardeja dollareita, ja luvut ovat kasvussa. Jopa pankkiirit ovat lähdössä pois keskitetystä rahoituksesta kokeilemaan DeFi:ä. Samaan aikaan kryptosäännökset paranevat, mikä tarkoittaa, että Compound ja muut DeFi-protokollat kasvavat todennäköisesti vielä suuremmiksi tulevaisuudessa.

Compound hyvässä sisääntulokohdassa

Lähde: TradingView

Paras aika ostaa mitä tahansa omaisuuserää on silloin, kun se käy kauppaa massiivisilla pohjalukemilla. Silloin tehdään vaurautta. Compoundin tapauksessa se käy kauppaa massiivisilla alamäillä, ja jos markkinat kääntyvät jälleen nousujohteisiksi, COMP on yksi niistä, jotka voivat antaa sinulle massiivisia voittoja.

Yhteenveto

Compoundilla käydään tällä hetkellä kauppaa valtavan alhaalla. Kun DeFi on kasvupolulla, COMP voi saavuttaa massiivisen kasvun, kun markkinat kääntyvät nousuun.