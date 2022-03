Miksi Compoundin (COMP) hinta on noussut yli 10 % tänään?

Compound (COMP) hinta on noussut 10 % tänään aikana, jolloin suurin osa kryptovaluutoista on nousussa ja Bitcoinin kaltaiset yltävät kolmen kuukauden huippuihin.

Kirjoitushetkellä Compoundin arvo kävi 143,91 dollarissa ollen 10,19 % verran nousussa, kun se laski hieman päivittäisestä 148,10 dollarista.

Mutta miksi senhinta nousee pilviin? Tämä artikkeli keskittyy Compoundin nykyisen rallin taustalla oleviin tekijöihin.

Lyhyesti sanottuna Compound (COMP) on DeFi-lainausprotokolla Compoundin alkuperäinen token, jossa käyttäjät voivat saada kryptolainoja tai ansaita korkoa tarjoamalla krypto-omaisuutensa alustalle, jossa se lainaa niitä muille.

Kaksi päätekijää, jotka aiheuttavat Compoundin nykyisen hinnannousun, ovat sen äskettäinen protokollan päivitysilmoitus ja yhteisön vastaus kyseiseen ilmoitukseen.

Ymmärrettyään, että sen palkkioiden jakeluohjelmalla on negatiivinen vaikutus COMP:n hintaan, alusta on keksinyt protokollan päivityksen, joka auttaa protokollan kasvussa sen sijaan, että se myisi palkintoja pois ilman, että se välttämättä hyödyttäisi nykyisiä tokenin haltijoita ja käyttäjiä.

Uusi ohjelma käynnistyi vähentämällä nykyiset palkkiot puoleen, ja se todennäköisesti myös lopettaa COMP-viljelyn vaikka riippuen siitä, miten yhteisö äänestää.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022