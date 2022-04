CRO:n MM-kisojen sponsorointi todennäköisesti nostaa sen hintaa vuonna 2022

Avainkohdat:

Spekulaatioista Ripplen voittavan SEC:iä vastaan, XRP:n näkymät näyttävät hyviltä

CRO jatkaa arvon nostattamistaan Crypto.com-verkoston yleistyessä

Vaikka sekä XRP että CRO ovat hyviä sijoituksia, CRO:lla on paremmat todennäköisyydet, koska se sponsoroi tulevaa jalkapallon maailmanmestaruutta

Ripple XRP/USD on pitkään säilyttänyt asemansa kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa. Huolimatta siitä, että SEC:n Rippleä ja sen perustajia vastaan nostamassa kanteessa on paljon haasteita. Koska spekulaatiot ovat korkealla, että oikeusjuttu saattaa päättyä pian, ja myös Ripplen eduksi, optimismi XRP:n suhteen on edelleen korkea. Nyt kun laajemmat markkinat ovat kääntymässä jälleen nousuun, omaisuuden muutos Rippleä vastaan voi saada XRP:n nousemaan parhaiten suoriutuneeksi kryptovaluutaksi lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Sen spekulatiivisen puolen lisäksi, XRP:llä on melko vahva käyttötapa maksuissa. Useat Aasian pankit ovat jo ottaneet sen käyttöön, ja se kasvaa edelleen nopeana, tehokkaana ja edullisena menetelmänä rahan arvon lähettämiseen maailmanlaajuisesti. Tämä käyttötapaus vahvistaa melko paljon XRP:n mahdollisuuksia nostaa arvoa.

Cronos CRO/USD on puolestaan osa Crypto.com-verkkoa, lohkoketjun maksujärjestelmää, jonka avulla ihmiset voivat helposti käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja käyttää kryptovaluuttoja maksuihin, vaarantamatta yksityisyyttä tai turvallisuutta. XRP:n tavoin, Crypto.com-verkon natiivi token, Cronos (CRO), on yleistynyt, mikä osoittaa verkon taustalla olevan arvon. Kun markkinat kääntyvät jälleen nousuun, CRO:lla on mitä tarvitaan menestyäkseen hyvin.

Miksi CRO voisi ylittää XRP:n?

Vaikka CRO:lla ja XRP:llä on kasvupotentiaalia, CRO on ainutlaatuisessa asemassa lyhyen aikavälin voittojen kannalta. Tämä liittyy kaikki Qatarin tuleviin MM-kisoihin. Cronos tulee olemaan marraskuussa 2022 järjestettävien MM-kisojen virallisten sponsorien joukossa. Koska MM-kisoja seuraa miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti, tämän sponsoroinnin julkisuus voi käynnistää laajamittaisen hyväksynnän ja sitä kautta menettämisen pelon eli FOMO:n CRO-tokenin ympärillä.

Yhteenveto

XRP ja CRO ovat yleistymässä nopeasti kasvavilla maksumarkkinoilla. Vaikka molemmilla on korkea kasvupotentiaali, CRO:lla on lyhyellä aikavälillä paremmat todennäköisyydet Qatarin tulevan MM-kisojen vuoksi, jossa se on yksi virallisista sponsoreista.