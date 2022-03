Miksi Dogecoinin (DOGE) hinta hyppäsi 13 % tänään?

Dogecoin hyppäsi yli 13 % aiemmin tänään, saavuttaen päivittäisen korkeimman arvonsa 0,1406 dollarissa, ennen kuin vetäytyi hieman takaisin nykyiseen hintaansa 0,1353 dollarissa, ollen edelleen vihreällä.

Suurin osa meemikolikoista, mukaan lukien Dogecoin ja Shiba Inu, ovat olleet punaisella viimeisten parin kuukauden aikana, mutta tilanne näyttää muuttuneen nykyisen yleisen kryptomarkkinoiden korjauksen myötä.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miksi Dogecoin (DOGE) nousee.

Tekijät, jotka tällä hetkellä nostavat DOGEN hintaa

On olemassa useita tekijöitä, jotka vaikuttavat nykyiseen DOGE-hintojen nousuun.

Tärkeimpiä tekijöitä ovat Bitcoin of America:n äskettäinen ilmoitus, Ukrainan lahjoitukset ja DOGE:n hyväksyminen viihdeteollisuudessa.

Tarkastellaanpa joitain näistä tekijöistä.

Bitcoin of America -ilmoitus

Yksi syy Dogecoinin nykyiseen hinnannousuun on Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä rahapalveluksi rekisteröityneen kryptovaluuttapörssin, Bitcoin of American, äskettäinen ilmoitus. Bitcoin of America ilmoitti tukevansa Dogecoinia.

Huomattuaan Dogecoin-yhteisön kasvavan suosion, Bitcoin of America sanoi lehdistötiedotteessa, että he sallivat DOGE:n käytön sen Bitcoin-pankkiautomaateissa (BTM), joita on tällä hetkellä yli 1 800 eri paikassa maan 31 osavaltiossa.

Dogecoinia hyväksytty Ukrainassa lahjoituksina

Toinen tekijä, joka vaikuttaa positiivisesti Dogecoinin hintaan, on Ukrainan aikaisempi raportti, jonka mukaan se ottaa vastaan DOGE-lahjoituksia, tukeakseen sotaa Venäjää vastaan.

Ukrainan hallituksen toimenpide nosti Dogecoinin parrasvaloihin jälleen kerran, ollen maailmanlaajuisesti tunnustettu meemikolikko.

Dogecoin-hyväksyntä viihdeteollisuudessa

AMC Theatre, yksi Yhdysvaltojen parhaista elokuvaketjuista, salli aiemmin tässä kuussa Dogecoinin käytön lippujensa maksuvälineenä.