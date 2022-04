Miksi Enjin Coin voittaa Axie Infinityn lyhyellä aikavälillä?

Metaversumin tulevaisuus on hajautettu, ja Enjinillä on se mitä siihen vaaditaan.

Axie Infinity säilyttää asemansa yhtenä suosituimmista play-to-earn -pelialustoista.

Enjin kasvaa nopeasti alustan agnostisille NFT:ille

Äskettäisen Axie Infinity -sivuketjun hakkeroinnin jälkeen, hype suosii Enjiniä

Axie Infinity ( AXS/USD ) on play-to-earn -pelialusta, jossa pelaajat voivat luoda ja myydä luomuksiaan NFT:inä. Axie Infinity -pelistä on tullut niin suosittu, että se tarjoaa nyt yhden NFT-tilan kalleimmista kokoelmista. Peliekosysteemin kasvun myötä, Axie Infinity herättää edelleen sekä pelaajien, kehittäjien että sijoittajien kiinnostuksen, tehden AXS:stä yhden arvokkaimmista metaversumi-kryptovaluutoista, jonka arvo todennäköisesti kasvaa, kun yhä useammat ihmiset sopeutuvat virtuaaliseen elämään.

Enjin Coin ( ENJ/USD ) on toinen metaversumi-kryptovaluutta, joka on viime aikoina herättänyt paljon sijoittajien kiinnostusta. Toisin kuin useimmat metaversumi-ympäristöt, jotka lukitsevat käyttäjän yhdelle alustalle, Enjin antaa käyttäjien luoda ja vaihtaa NFT:ään useiden alustojen välillä. Tämä on iso juttu, koska se vähentää manipulointi- ja hakkerointiriskejä yhdelle alustalle lukittumisesta.

Miksi Enjin Coin voittaa?

Jotta metaversumi todella pääsisi nousuun, sen on oltava hajautettu. Tämä antaa Enjinille valtavan etumatkan Axie Infinityyn verrattuna tulevaisuudessa. Lisäksi Axie Infinityn sivuketju hakkeroitiin äskettäin, josta varastettiin 600 miljoonaa dollaria. Tämä voi hidastaa sen kasvuvauhtia lyhyellä aikavälillä. Enjin Coin puolestaan on hajautettu, eikä sillä ole ollut tällaisia ongelmia. Tämä tekee ENJ:stä paremman panoksen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Yhteenveto

Metaversumin kasvaessa, sekä Axie Infinity että Enjin Coin nousevat todennäköisesti tulevaisuudessa. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, Enjin Coinilla on kuitenkin paremmat näkymät. Se on hajautetumpi, ja äskettäinen Axie Infinityn sivuketjun hakkerointi heikentää AXS:n lyhyen aikavälin potentiaalia.