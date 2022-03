Miksi Enjin voisi olla avain metaversumin adoptioon?

Enjin avaa tien aidosti hajautetulle metaversumille

Enjinin Effinity on yhteentoimiva eikä vaadi älykkäitä sopimuksia.

Enjinillä on jo yli 160 000 luojaa, mikä saattaa nousta Effinityn tulon myötä.

Enjin käy tällä hetkellä kauppaa keskeisellä tukitasolla, mikä merkitsee mahdollista kääntymistä.

Yksi kryptomarkkinoiden näkökohdista, jonka odotetaan kasvavan eksponentiaalisesti tulevina vuosina, on metaversumi. Analyytikot ovat yhtä mieltä siitä, että metaversumi voisi olla arvoltaan yli 8 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä. Vaikka sen odotetaan kasvavan, näyttää siltä, että tällä rintamalla on taitovaje. Monet hypetetyt play-to-earn-pelit ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan melko yksinkertaisia.

Enjin ( ENJ ) on yksi niistä projekteista, jotka ovat melko vahvasti tulleet esiin kykenevinä rakentamaan metaversumin kaikille. Viimeisin askel kohti vahvan, aidosti hajautetun metaversumin luomista on Effinityn lanseeraus.

Effinity on Enjin Metaverse, ja sen tavoitteena on tarjota pelaajille alusta, jolla he voivat luoda ja myydä pelihahmoja NFT:inä. Effinity ei ole ainoastaan hajautettu, vaan se on myös yhteentoimiva. Effinityn avulla sisällöntuottajat voivat isännöidä NFT-tiedostojaan ilman älykkäitä sopimuksia. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa sitä, että Effinityn käyttäjät voivat helposti siirtää omaisuutta ilman sisällöntuottajien lupaa. Enjin pyrkii kohti tätä tavoitetta Polkadot-yhteydensä kautta.

Sen lisäksi, että Enjinillä on seuraavan sukupolven alusta Effinityssä, se haluaa integroida Effinityn laajempaan Enjin-ekosysteemiin. Tämä on iso juttu, koska Enjinillä on jo yli 160 000 NFT:n luojaa. Effinityn avulla tämä luku vain kasvaa ja vaikuttaa positiivisesti ENJ-tokenien arvoon.

Enjin on konsolidaatiossa

Lähde: TradingView

Kuten muutkin markkinat, Enjin on tällä hetkellä konsolidaatiovaiheessa. Enjinin kauppa on tällä hetkellä 1,332 dollarin ylärajan ja 1,2818 dollarin alarajan välillä. Enjin on jo pomppinut 1,2818 dollarin tuesta, ja jos tämä tuki pysyy, Enjin voi olla valmis merkittävään ralliin lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Metaversumi on kasvusuunnassa, ja sen arvo on vähintään 8 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä. Huolimatta metaversumin valtavasta potentiaalista, useimmat tämän alueen hankkeet ovat teknisesti riittämättömiä. Enjin on yksi harvoista, joka luo perustan vakaalle kasvulle metaversumissa tulevina vuosina.