Miksi Ethereum on lyhyellä aikavälillä parempi ostos kuin LUNA

Vaikka LUNAlla on vahvat perustekijät, ETH:lla on suurempia uutisia lyhyellä aikavälillä

Terra on yksi markkinoiden nopeimmin kasvavista lohkoketjuista, ja sen TVL on räjähdysmäinen.

Ethereum on lohkoketju numero yksi, ja se on siirtymässä myyntipisteisiin.

Kun siirtyminen Eth 2.0:aan on lähes valmis, Ethereumilla on lyhyellä aikavälillä paremmat näkymät kuin LUNA:lla.

Terra LUNA/USD on noussut varjoista yhdeksi vuoden 2022 suurimmista lohkoketjuista. Vielä tammikuussa 2021 monet eivät tienneet LUNAsta. Se kuitenkin ohittaa nyt monet muut lohkoketjut ja on vain toinen Ethereumin jälkeen lukitun kokonaisarvonsa suhteen.

LUNA:n menestys liittyy UST:n ja muiden Terra-lohkoketjuun rakennettujen algoritmisten vakaiden kolikoiden kasvavaan käyttöön. Kun kyseiset vakaat kolikot otetaan käyttöön kasvuradalla, LUNA:n arvo on ainutlaatuisessa asemassa kasvaa räjähdysmäisesti eteenpäin. Tämä tekee siitä yhden potentiaalisimmista kryptovaluutoista, jota kannattaa pitää silmällä vuonna 2022.

Ethereum ETH/USD puolestaan on edelleen merkittävin toimija lohkoketjujen markkinoilla. Suurin osa älykkäistä sopimuksista toimii Ethereum-lohkoketjussa. Vaikka ihmiset valittavat jatkuvasti Ethereumin skaalautuvuuden puutteesta ja korkeista maksuista, Ether tuskin tullaan syrjäytetämään lähiaikoina. Tämä liittyy paljolti sen turvallisuuteen ja siihen, että sitä ei voida sensuroida. Pohjimmiltaan Ethereum on täydellinen alusta kaikille niille, jotka haluavat ajaa hajautettuja sovelluksia, joiden voidaan luottaa toimivan oikein.

Kumpi on parempi ostos?

Sekä LUNA että ETH menestyvät todennäköisesti hyvin vuonna 2022 ja tulevina vuosina. ETH näyttää kuitenkin paljon paremmalta panokselta hyvin lyhyellä aikavälillä. Tämä johtuu siitä, että sillä on enemmän suuria uutisia tulossa kuin LUNA:lla. Äskettäin saatiin päätökseen Ethereumin testnet-fuusio, mikä osoittaa, että kauan odotettu siirtyminen Ethereum 2.0:aan on melkein ohi. Suurelta osin odotetaan, että täysi siirtymä tapahtuu tämän vuoden puolivälissä. Kun tämä tapahtuu, sen luoma FOMO eli menettämisen pelo saattaa aiheuttaa ETH-rallin loppuvuoden ajaksi.

Yhteenveto

Sekä LUNA että ETH ovat erinomaisia sijoituksia vuodelle 2022. Suhteellisesti Ethereumilla on kuitenkin paremmat näkymät lyhyellä aikavälillä. Todennäköisyys on sen puolella, koska Ethereum 2.0:aan siirtyminen on saatu päätökseen.