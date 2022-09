Miksi Ethereum on pudonnut yhdistämisen jälkeen? ETH laski 8 %

Ethereum-fuusio saatiin päätökseen ongelmitta, mutta hinnat välittömästi sen jälkeen ovat tuottaneet sijoittajille pettymyksen. Seuraavassa käymme nopeasti läpi kaikista ketjussa olevista asioista.

Rahoitusprosentti kääntyy positiiviseksi

Sulautumista edeltävänä aikana Ethereumin rahoituskurssit olivat kaikkien aikojen alhaisimmillaan. Tämä aiheutti otsikoita, mutta oli odotettavissa. Kun Ethereumin haltijat saivat ETH PoW -tokenin, se merkitsi sitä, että sijoittajat siirtyivät pitkiin spot-ETH- ja lyhyisiin futuureihin saadakseen tokenin ja poistaakseen samalla hintariskin.

Koska tämä oli ilmeinen arbitraasimahdollisuus, yksinkertaisen markkinadynamiikan lait sanelevat, että rahoituskurssin on tultava alaspäin, jotta se heijastaisi ETH-futuurien lyhentämistä sulautumiseen lyhentävien sijoittajien ylivoimaista määrää. Näin he voisivat ostaa pitkän spotin ja vastaanottaa ETH PoW -tokenin.

Sulautumisen jälkeen kaikkien aikojen alhaiset rahoitusasteet ovat nyt palautuneet normaalille tasolle – ja jopa kääntyneet hieman positiivisiksi. Joten, ei mitään uutta ja normaali palvelu jatkui.

Miksi Ethereum kaatui yhdistymisen jälkeen?

Kun söin aamiaiseni keskiviikkoaamuna (paahtoleipää ja croissanttia hunajalla), Ethereum viimeisteli Merge-ohjelmaansa – lohkossa 15 337 393, tarkemmin sanottuna.

ETH:n hinta kävi noin 1 598 dollarissa ja hyppäsi hieman 1 620 dollariin, nousten 1,4 % verran. Se kuitenkin vetäytyi ja kirjoittaessani tätä perjantaiaamuna aamiaiseni päälle (tällä kertaa kauraa mustikoilla), ETH:n arvo on 1 470 dollaria, 8 % Merge-tason alapuolella.

Ja niin, Merge osoittautui klassiseksi myy uutiset -tapahtumaksi. Ottaen huomioon, että Bitcoinin kauppa käy vain 2 % alle tason, jolla se oli sulautumisen päättyessä, ETH näyttää olevan jonkin verran alijäämäinen.

Optiot antavat myös vihjeen laskuun. ETH:n lähestyessä näkyi volatiliteettihymy ja laskeva ero. Tämä tarkoittaa, että kun toteutushinta piirrettiin implisiittisen volatiliteetin kanssa, implisiittinen volatiliteetti oli suurempi (yli 100 %) alhaisemmilla toteutushinnoilla – mikä osoittaa, että treidaajat lyöivät vetoa ”myy-uutiset” -skenaariosta.

Tarkasteltaessa optioiden avoimia korkoja toteutushinnan mukaan, myös myyntiä oli enemmän kuin puheluita – mikä tarkoittaa, että treidaajat panostivat hinnan laskuun nousemisen sijaan.

Yhdysvaltojen keskuspankki sanelee lopulta hinnan

Kaikki tämä jää tietysti 20. ja 21. syyskuuta pidettävän Yhdysvaltojen keskuspankin avainkokouksen varjoon, jolloin sen odotetaan ilmoittavan uudesta merkittävästä koronnostosta tämän viikon pettymyksellisen inflaatiolukeman jälkeen.

Siitä huolimatta se korostaa sitä, että pelkkä suuri tapahtuma ei tarkoita, että hinta nousisi. Se on ehdottoman klassinen esimerkki huhu ja myy -tapahtumasta, jota näemme pörssissä koko ajan.

Ethereumin pitkän aikavälin tulevaisuuden kannalta Merge on nyt menneisyydessä ja se meni sujuvasti. Se on valtava saavutus ja erittäin nouseva Ethereumille kaiken kaikkiaan. Jerome Powellin ja talouden on vain tehtävä yhteistyötä nyt!

