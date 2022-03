Miksi Ethereumilla on etulyöntiasema Binance Coiniin nähden?

Vaikka molemmat ovat hyvin vahvoja kryptovaluuttoja, Eth 2.0:n ympärillä oleva hype antaa ETH:lle etulyöntiaseman.

Binance Coin antaa Binancelle voiman ja sillä on monia käyttötarkoituksia, mikä tekee siitä arvokkaan krypton.

Ethereum on markkinoiden ykkönen, ollen älykkäiden sopimusten alusta, eikä se tule katoamaan pian.

Ethereumilla on paljon hypeä Ethereum 2.0:aan siirtymisen vuoksi.

Binance coin BNB/USD on kryptovaluutta, joka antaa voiman koko Binance-ekosysteemille. Jokaisen, joka käyttää Binance-vaihtoa tai mitä tahansa muuta Binance-palvelua, kuten Binance Smart Chainia, on täytynyt käyttää Binance Coinia jossain vaiheessa.

Koska Binance on erittäin innovatiivinen ja kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, jotka vaativat BNB:tä, ei ole epäilystäkään siitä, että BNB:n arvo nousee ajan myötä. Kolikon poltto on kuitenkin merkittävin tekijä, joka takaa BNB:n arvon kasvun ajan mittaan. Binance on polttanut BNB:tä lanseerauksestaan lähtien, ja tämä on kasvattanut arvoaan vuosien varrella. Kun kolikon poltto jatkuu, se vaikuttaa positiivisesti BNB:n arvoon.

Ethereum ETH/USD on puolestaan markkinoiden vahvin älykkäiden sopimusten alusta. Älykkäissä sopimuksissa hallitsevan asemansa ansiosta, Ethereum on kasvanut valtavasti, kun sijoittajat ottavat sen käyttöön kaikessa aina NFT:stä DeFiin. Kahden viime vuoden aikana, Ethereum on myös pyrkinyt siirtymään Proof-of-Workista Proof-of-stakeen. Tavoitteena on käsitellä skaalautuvuusongelmia, joiden kanssa Ethereum on kamppaillut vuosia, ja tulla samalla energiatehokkaammaksi.

Miksi Ethereumilla on lyhyen aikavälin etu?

Vaikka Ethereum ja Binance Coin ovat loistavia sijoituksia pitkällä aikavälillä, Ethereumilla on merkittävä etumatka BNB:hen nähden nyt, kun härät ovat palaamassa markkinoille. Ethereumilla on etu, koska se on melkein valmis, kun kauan odotettu siirtyminen Eth 2.0:aan tapahtuu. Muutoksen ympärillä olevan hypetyksen lisäksi, Eth 2.0:lla on useita luontaisia etuja Ethereumille.

Eth 2.0:n ansiosta Ethereum on skaalautuvampi, mikä kannustaa käyttöä. Lisäksi se tekee Ethereumista deflatorisen, mikä on hyvä sen pitkän aikavälin arvonnousulle. Kyse on kysynnästä ja tarjonnasta – yksinkertainen taloustiede.

Yhteenveto

Binance Coinilla ja Ethereumilla on molemmilla paljon potentiaalia pitkän aikavälin kasvuun. Molemmat ovat pohjimmiltaan markkinoiden vahvimpia kryptovaluuttoja. Lyhyellä aikavälillä Ethereumilla on kuitenkin etu. Viimeisen Eth 2.0 -siirtymän ympärillä on paljon hypeä, mikä voi vetää paljon ostomääriä.