Grayscalen Bitcoin-rahaston nettovarallisuusarvon alennus on kaikkien aikojen huipussaan. Alennus painui hetkeksi yli 50 %, minkä jälkeen se vetäytyi hieman nykyiseen 48,8 prosenttiin.

Tämä johtuu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) taustoista, joka vahvisti uudelleen syyt, joiden vuoksi se hylkäsi Grayscalen hakemuksen muuttaa rahasto pörssilistatuksi rahastoksi.

Grayscalen Bitcoin Trust on maailman suurin Bitcoin-rahasto, mutta se on harvoin käynyt kauppaa samalla tasolla kuin sen kohde-etuus, Bitcoin. Yllä oleva kaavio osoittaa, että sen kauppa oli tähän vuoteen asti ollut korkeampi julkaisunsa jälkeen Bitcoiniin verrattuna.

Tämän rahaston avulla akkreditoidut sijoittajat voivat altistua Bitcoinille huolehtimatta omistustensa säilyttämisestä tai hallinnasta. Aiemmin sillä käytiin kauppaa preemiolla, kun osakkeiden kysyntä kasvoi instituutioiden pyrkiessä saamaan altistusta Bitcoinille. Tästä mukavuudesta peritään kuitenkin maksu, joka on melko kova, 2 prosenttia.

Maaliskuusta lähtien Grayscalen osakkeet ovat käyneet kauppaa Bitcoinin alennuksella. Rahaston hallinnoimat varat ovat 10,7 miljardia dollaria, mikä on jyrkkä 65 prosentin pudotus viime vuodesta, mikä kuvastaa kryptomarkkinoiden verilöylyä.

Mutta Bitcoinin alennus tarkoittaa, että osakkeenomistajat joutuvat kaksi kertaa kovemmalle.

”Se tosiasia, että Grayscalen Bitcoin Trust käy nyt kauppaa lähes 50 % alennuksella, on ainoastaan kauheaa GBTC:n haltijoille. Se todella korostaa valtavia eroja rakenteen laadussa eri sijoitusvälineiden välillä”, Bradley Duke, ETC Groupin toimitusjohtaja, kertoi CoinDeskille viime viikolla.

Tulovirtojen väheneminen on johtunut kilpailun lisääntymisestä, sillä monet kilpailevat rahastot ovat aloittaneet toimintansa erityisesti Euroopassa, ja Yhdysvalloissa on jätetty useita hakemuksia Bitcoin-ETF-rahastojen perustamiseksi. Alennus johtuu myös siitä, että sijoittajilla ei ole mahdollisuutta lunastaa omistuksiaan Bitcoiniksi rahastossa, mutta heiltä peritään koko ajan 2 prosentin palkkio.

Näitä tekijöitä ovat kuitenkin tyypillisesti himmentäneet arbitraasi-treidaajat, jotka hyödyntävät hintojen kahtiajakoa. Tämän vuoden tapahtumat ovat kuitenkin vähentäneet myös tätä.

Viimeisen kuukauden aikana markkinoilla on noussut huoli siitä, että Grayscalen emoyhtiö Digital Currency Group (DCG) saattaa hakeutua konkurssiin. Tämä johtuu ongelmista, jotka liittyvät kryptovälittäjä Genesisiin, jonka emoyhtiö on myös DCG.

Genesis on kiistänyt, että se aikoo hakeutua pian konkurssiin, mutta yritys joutui FTX:n romahduksen uhriksi, ja on parhaillaan uudelleenjärjestelyjen kohteena. Genesis pysäytti nostot 15. marraskuuta.

Tätä huolta ovat lisänneet Grayscalen varantoihin liittyvät kysymykset. Nimittäin siitä, ovatko ne sanansa mittaisia ja pitävätkö ne kaikki taustalla olevat Bitcoinit turvallisesti hallussaan. Kun monet suuret kryptoyhtiöt julkaisivat FTX-kriisin jälkimainingeissa todisteita varannoista rauhoittaakseen asiakkaiden pelkoa, Graycale kieltäytyi.

”Turvallisuushuolien vuoksi emme tee tällaisia ketjussa olevia lompakkotietoja ja vahvistustietoja julkisesti saataville kryptografisen Proof-of-Reserve- tai muun kehittyneen kryptografisen kirjanpitomenettelyn avulla”, Grayscale kirjoitti lausunnossaan.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Kuten tuolloin kirjoitin, en todellakaan voi käsittää, kuinka turvallisuusnäkökohdat vaikuttavat tähän. Lohkoketju on rakennettu siten, että tällainen tieto on yleisön saatavilla.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022