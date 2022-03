Miksi Internet Computer voisi tehdä riskisijoittajista rikkaita?

ICP:n kauppa on nyt yli 98 % verran alempana kaikkien aikojen alhaisimmilta lukemiltaan.

Sen perustekijöillä on todennäköisyys, että se voi nousta nykyisistä hinnoista.

Laajemmat markkinat ovat kääntymässä nousuun, joka voi nostaa hintaa.

Joskus parhaat kohteet ROI:n suhteen eivät välttämättä ole vahvimpia pohjimmiltaan. Joissakin tapauksissa tärkeintä on, että hinta on oikea, ja sitten luotetaan laajempiin markkinoihin vauhdin luomiseksi.

Yksi tällainen valuutta tällä hetkellä on Internet Computer ( ICP ). Internet Computer on ollut laskutrendissä aina julkaisustaan lähtien vuonna 2021. Kun se lanseerattiin, ICP:n kauppaa käytiin yli 500 dollarilla. Tällä hetkellä ICP käy kauppaa 15 dollarilla, mikä on sen entisen itsensä vaalea varjo. Tämä tarkoittaa, että se on laskenut yli 95 % kaikkien aikojen ennätyksistään.

Loogisesti se ei voi mennä paljon tätä alemmas, ellei se mene aivan nollaan, mikä on erittäin epätodennäköistä. Pohjimmiltaan nyt, kun markkinat näyttävät jälleen suuntautuvan ylöspäin, on mahdollista, että se voi nousta tästä eteenpäin. Kun otetaan huomioon, kuinka paljon arvoa se on menettänyt julkaisunsa jälkeen, se voi myös olla yksi niistä valuutoista, jotka antavat sijoittajille korkeimman sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

Lisäksi ICP ei ole aivan arvoton kryptovaluutta. Vaikka se alkoi suuren vauhdin projektina, jonka tavoitteena oli Internetin hajauttaminen, ICP kohtasi väitteitä, että se oli voimakkaasti keskitetty, mikä vaikutti sen imagoon. Hanke on kuitenkin työskennellyt kovasti todistaakseen olevansa hajautettu, ja edetessään kohti pitkän aikavälin tavoitteitaan, hinta voi alkaa taas nousta.

ICP valmistautuu purkautumiseen

Lähde: TradingView

Internet Computer on käynyt kauppaa laskevassa kolmiossa jo viikkoja. Myyntimäärät ovat kuitenkin laskeneet viimeisen viikon aikana, mikä on merkki mahdollisesta murtautumisesta, varsinkin nyt, kun laajemmilla markkinoilla on jälleen nousevia merkkejä. Jos murtautuminen tapahtuu, ICP voi helposti testata 50 dollaria lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Internet Computer laski yli 98 % kaikkien aikojen ennätyksistään vuonna 2021. Vaikka ei ole mitään takeita siitä, että se pystyy testaamaan taas kaikkien aikojen ennätyksiään, todennäköisyys on, että se voi nousta nykyisistä hinnoistaan ja olla yksi niistä kryptoista, jotka antavat korkean ROI:n.