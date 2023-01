Miksi kryptojen hinnat nousevat? Kuuma alku vuodelle 2023

Pääkohdat

Kryptomarkkinat ovat nousseet positiivisten makrouutisten ansiosta

Seuraava inflaatioluku julkaistaan torstaina, mikä lisää volatiliteettia

Taistelu inflaatiota vastaan on pitkä matka, sillä sijoittajat eivät ole vielä kuivilla

Solana on noussut 65 % uudenvuoden päivästä, mutta laski rajusti ja ongelmia on edelleen

Sen jälkeen, mikä oli lievästi sanottuna melko pettymys kryptovaluutoille vuonna 2022, uusi vuosi on alkanut positiivisesti.

Bitcoin, Ethereum ja kaikki muut heidän ystävänsä tuhoutuivat viime vuonna, mutta yhdeksän päivää eteenpäin vuotta 2023 on näyttänyt ainoastaan vihreää. Katsotaanpa, miksi näin on ja näemmekö samanlaista lisää vai kääntyvätkö hintatoimet takaisin vuoden 2022 tuskaan.

Makro antaa sysäyksen krypton suorittamiselle

Suurin yksittäinen syy kryptovaluuttojen nousuun tänä vuonna on sama syy, joka veti koko alan alas viime vuonna: makro.

Uusi vuosi on alkanut osakemarkkinoilla positiivisesti. Tämä johtuu siitä, että inflaatiolukemat ympäri maailmaa ovat odotettua alhaisemmat. Vaikka taistelussa tätä rehottavaa elinkustannuskriisiä vastaan on vielä helvetin pitkä matka, viimeisimmät tiedot ovat antaneet sijoittajille toivoa, että keskuspankit voivat kääntää korkean koron politiikkansa liikkeelle aiemmin kuin ennakoitiin.

Vuosikymmenen alhaisten korkojen jälkeen maailma siirtyi uuteen korkoparadigmaan vuonna 2022, kun korkoja nostettiin aggressiivisesti vastauksena inflaatiokriisiin. Tällä pyrittiin hillitsemään kysyntää ja viime kädessä nostamaan hintoja. Seurauksena on, että kaikki riskivarat irtosivat, eikä mikään ole riskialtisempaa kuin krypto. Joten, markkinat menivät alas.

Solana irtoaa markkinoista

Tietenkin, vaikka makro on selvästi iso tekijä tässä, krypto-avaruudessa on edelleen omalaatuisia riskejä ja tapahtumia. Älä katso pidemmälle kuin viime vuonna, jolloin kolme tapahtumaa (Luna, Celsius ja FTX) aiheutti suuria pudotuksia ja poikkeamia osakemarkkinoista, mikä muuten osoitti erittäin korkeaa korrelaatiota Bitcoinin kanssa.

Vuoden alkaessa olemme nähneet Solanan nousevan joukon edelle ja saavuttaneen tähän mennessä huomattavan 65 %:n tuoton, kun se on avannut vuoden 10 dollarilla ja käy nyt kauppaa 16,50 dollarilla.

Kirjoitin artikkelin viime viikolla Solanasta, mutta riittää, kun sanon, että kolikolla on suuria ongelmia. Toistuvien katkosten välillä useiden suurten projektien on nähty pakenevan lohkoketjusta ja kärsinyt myös läheisistä suhteistaan Sam Bankman-Friedin kanssa. Alla oleva kaavio osoittaa, että vaikka tämä elpyminen näyttää suurelta (65 %), se on silti pisara meressä verrattuna sen kokemaan vapaapudotukseen.

Tämä viime viikon nousu saattaa johtua ainakin osittain Bonkista, uusimmasta meemikolikko-ilmiöstä, jota myös viime viikolla analysoin. Tiedämme toistaiseksi, että emme lue liikaa koira-aiheisista tokeneista, mutta siitä huolimatta nousu on ainakin lieventänyt Solanan sijoittajien tuskaa.

Mikä Bitcoin jatkaa nousuaan?

Mitä tulee tulevaisuuteen, se on kenen tahansa arvaus. Seuraava suuri päivä on torstai, jolloin tuoreimmat kuluttajahintaindeksit paljastetaan. Jos USA:n inflaatio hidastuu odotettua pehmeämmin, voit odottaa markkinoiden nousevan uusiutuneen toivon myötä.

Se todellakin johtuu samasta asiasta kuin viime vuonna: kryptomarkkinat toipuvat mielekkäästi vasta, kun Yhdysvaltain keskuspankki kääntyy pois tällä hetkellä haukkamaisesta korkopolitiikastaan.

Fed puolestaan väittää, että korot jatkavat nousuaan niin kauan kuin inflaatio on koholla. Kun työmarkkinat ovat edelleen kireät ja perusinflaatio sitkeänä (yleishinta on osittain laskenut energian hintojen vuoksi, kun taas perusinflaatio on tyypillisesti se luku, johon lainsäätäjät keskittyvät), on vielä pitkä matka kuljettavana.

Viime kädessä vuosi 2023 kryptomarkkinoilla päätetään todennäköisesti sen perusteella, mitä tapahtuu tälle Fedin ja inflaation väliselle kiistalle. Ennen kuin tämä käänne todella tapahtuu, aika voi olla vaikeaa digitaalisille markkinoille.