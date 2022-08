Miksi kukaan ei puhu kryptotreidaus-riippuvuudesta?

Pääkohdat

Keskustelimme viiden hengen asiantuntijapaneelin kanssa kryptovaluuttatreidaukseen liittyvästä riippuvuudesta

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että kryptotreidaus-riippuvuuden ja peliriippuvuuden välillä ei ole juuri mitään eroa

Pahiten peliriippuvuudesta kärsivät nuoret miehet – sama väestöryhmä, joka todennäköisimmin harjoittaa kryptotreidausta

Vaikuttajia, jotka mainostivat kryptoa seuraajilleen, kritisoitiin yksimielisesti

Asiantuntijat sopivat, että krypton lisääntynyt volatiliteetti houkuttelee addikteja

Sääntelyviranomaisten on tehtävä enemmän riippuvuuden ehkäisemiseksi (velvollisuus toimia vastuullisemmin)

Vain yksi viidestä asiantuntijastamme sanoi, että maailma olisi parempi paikka ilman uhkapelejä ja/tai kryptoa

Johdanto

Rakastan kryptovaluuttaa. Uskon, että Bitcoin voi tehdä tästä maailmasta paremman paikan. Uskon, että laajemmassa kryptovaluuttateollisuudessa tapahtuva innovaatio voi vaikuttaa positiivisella tavalla moniin eri sektoreihin, talouksiin ja ylipäätänsä elämään.

Mutta kryptolla on myös pimeä puoli.

Olemme nähneet äskettäisen markkinoiden romahduksen yhteydessä, että ihmiset menettivät korkeakouluvaroja, elämänsäästöjä ja rahaa, jonka he lainasivat ystäviltä ja perheeltä. Synkkiä tarinoita ihmisten itsensä vahingoittamisesta, mielenterveysongelmista ja kivuista löytyy paljon.

Riippuvuus on erittäin vakava sairaus, joka ei koske vain yksilöä, vaan myös hänen ystäviään ja perhettään. Halusimme arvioida riippuvuutta kryptokaupankäynnistä, joka on valtamediassa suhteellisen alikehitetty aihe, ja kuinka lähellä yhtäläisyydet ovat rahapelien kanssa.

Tapaa asiantuntijamme

Emme ainoastaan tutkineet tätä koskevia tietoja, vaan myös haastattelimme asiantuntijapaneelia. Seuraavassa heidän tietonsa:

Dr. Mark Griffiths – Laillistettu psykologi ja arvostettu käyttäytymisriippuvuuden professori Nottingham Trentin yliopistosta.

Dr. Jeremiah Weinstock – Saint Louisin yliopiston psykologian laitoksen professori, joka keskittyy riippuvuutta aiheuttavaan käyttäytymiseen painottaen uhkapelihäiriötä ja harjoittelua interventioon.

Tohtori Lia Nower – Professori ja Center for Gambling Studies & Addiction Counselor Training (ACT) -ohjelman johtaja.

Dr. John McAlaney – Laillistettu psykologi, tutkija ja psykologian professori Bournemouthin yliopistosta.

Tony Marini – johtava kryptoterapeutti Castle Craig Addiction Rehab Clinicissä

Yhtäläisyyksiä peliriippuvuuden kanssa

Ensinnäkin monien aihetta koskevien tutkimusten mukaan väestö, jolla on suurin riski saada peliriippuvuus, on tyypillisesti nuoremmat miehet. Kun tarkastellaan Pew Researchin tekemää tutkimusta, tämä korreloi kryptosijoittajien suosituimman väestörakenteen kanssa. Noin 43 prosenttia 18–29 vuotiaista miehistä oli sijoittanut kryptoon, käynyt kauppaa tai käyttänyt kryptoa, kun vastaava luku koko väestöstä oli 16 prosenttia.

Toinen huomionarvoinen tekijä on se, kuinka samanlaista rahapelit ovat monien kryptovaluuttasijoituksien kanssa. Kun siirryt riskispektriltä altcoinien maailmaan, joilla on alhainen markkina-arvo, hämärät käyttötapaukset ja nimettömät perustajat, tuotto voi olla joko suurempi (10X +) tai nolla (useimmat näistä kolikoista lopulta katoavat, jotkut äkillisesti). Tässä on siis sama voittoprofiili kuin perinteisessä vedossa.

”Sekä kryptovaluuttaan että uhkapeleihin liittyy tietty riski”, tohtori McAlaney sanoi. ”Tämä on jotain, mikä kiinnostaa ihmisiä ja voi saada heidät mukaan. Lisäksi sekä uhkapelaaminen että kryptovaluutta voivat sisältää jonkin verran taitoa, ja ne voivat puolestaan tuottaa voittoa”, hän lisäsi.

”Molemmissa tapauksissa vain pieni osa ihmisistä menestyy”, hän varoitti – ja siinä piilee ongelma.

Tri Nower tiivisti yhtäläisyydet ytimekkäästi ja väitti, että kryptotreidaus ja peliriippuvuus ovat yksi ja sama asia. ”Ne eivät ole erilaisia riippuvuuksia. Kryptovaluutanvaihto voi olla yksi peliriippuvuuden muoto”, hän sanoi.

”Uhkapeli on arvokkaan (raha) riskinottoa epävarmalla lopputuloksella toivoen saada voittoa. Ihmiset, jotka käyvät usein kauppaa kryptomaksuilla (verrattuna krypton pitämiseen sijoituksena), pelaavat uhkapelejä.”

Asiantuntijat olivatkin yksimielisiä siitä, että rahapelien ja kryptoriippuvuuksien välillä ei ollut paljon eroa. Psykologinen puoli, riskiprofiili, epävarmuus ja kiire ovat yhteisiä teemoja molemmissa.

Petollinen itsevarmuus siitä, että ”voittaja voi voittaa vedonvälittäjän” tai ”päihittää markkinat”, pitää myös tiukan otteen molempien toimialojen osallistujien alitajunnassa.

Kryptoriippuvuuden kasvu etenee

Muista, että krypto on ollut olemassa vain muutaman vuoden – ja valtavirrassa vain hyvin lyhyen ajan. Siksi on järkevää, että vaaroja ei kateta näkyvästi, koska ne koskevat peliriippuvuutta. Mutta kun krypton kasvu jatkuu, voimmeko odottaa ongelmien kasvavan?

Asiantuntijapaneelimme yksimielisyys näyttää olevan kyllä.

Tri Griffiths sanoo, että myös tilannetekijät ovat ongelma. ”Tilannepiirteisiin kuuluvat ympäristössä olevat asiat, jotka saattavat vaikuttaa käyttäytymiseen. Uhkapelien osalta tämä käsittäisi muun muassa pelipaikkojen määrän alueella, uhkapelien markkinoinnin ja mainonnan sekä helpon pääsyn rahapeleihin, kuten älypuhelimella pelaamisen.”

Hän tiivistää ongelman selkeällä analogialla. ”Mitä tulee rahapeliriippuvuuteen, hyvin harvat ihmiset tulevat riippuvaisiksi kahden viikon välein järjestettävistä lottopeleistä (koska arpajaisia on vain kaksi viikossa ja se on epäjatkuva pelimuoto), kun taas moni tulee riippuvaiseksi peliautomaateista, koska jos ihmisellä on aikaa ja rahaa, hän voi pelata uudestaan ja uudestaan ja uudestaan (ja se on jatkuva uhkapelimuoto)”.

Yllä olevan yhteydessä näyttää todennäköiseltä, että kryptovaluutan kasvun jatkuessa – mitä se on tähän mennessä tehnyt samanlaisella vauhdilla kuin Internet alkuaikoinaan – myös riippuvuus lisääntyy sen rinnalla. Pörssit avautuvat näennäisesti päivittäin, käyttöönotto lisääntyy ja lukuisia johdannaistuotteita ja -palveluita luodaan – tämä kaikki yhdessä lisää markkinoille pääsyä.

On myös huomattava, että kryptovaluuttakauppaa käydään 24/7. Toisin kuin perinteiset rahoitusmarkkinat, kryptomarkkinat eivät koskaan sulkeudu. Samoin, kuten urheiluvedonlyönnissä, jossa voi lyödä vetoa vain, jos tapahtuma on käynnissä, kryptossa ei ole ”poistoaikoja”.

Vaikuttajat, jotka edistävät kryptoa

Asiantuntijalausunnot tukevat tavanomaista viisautta, mutta eräs toinen asia herätti meissä kummastusta. Miksi vaikuttajat saavat polkea tuntemattomia kryptovaluuttoja seuraajilleen ja mainostaa näitä kolikoita palkkiota vastaan?

”Oletteko kiinnostuneita kryptosta”, Kim Kardashian kirjoitti Instagramissa 228 miljoonalle seuraajalleen viime kesäkuussa. Sen jälkeen hän jatkoi Ethereum Maxin mainostamista, ilmeisen copy-and-paste-kryptovaluutan, jonka arvo on sittemmin pudonnut 99 prosenttia.

Ainakin yksi osapuoli haluaa seurauksia reality-tähdelle. Häntä vastaan on nostettu ryhmäkanne, koska hän osallistui pump-ja-dump -huijaukseen, ja tokenin arvo romahti 99%. Erityisen huolestuttavaa on Kardashianin seuraajien väestörakenne, monet ovat alaikäisiä ja vaikutuksille alttiita.

Asiantuntijoiden yksimielisyys oli lähes yksimielinen siitä, että vaikuttajat ovat niin valmiita hyödyntämään seuraajiaan. Marini moitti, että vaikuttajat ”välittävät vain rahasta eivätkä ihmisten terveydestä”. Tri Nower sanoi, että vaikuttajat ”rukoilevat FOMO:ta keskivertoihmisessä”.

Tohtori Weinstein esitti myös mielenkiintoisen huomautuksen linkittämällä edelliseen tilannetekijöitä käsittelevään osioon, että ”(vaikuttajien) valuuttojen edistäminen lisää saatavuutta. Saatavuus on välttämätön osa riippuvuushäiriön kehittymistä.”

Tri Griffiths toisti tämän mielipiteen ja korosti, että vaikuttajat ovat avainasemassa hankintaprosessissa. ”Vaikuttajat (yllä olevassa luonnoksessa riippuvuuteen vaikuttavista eri ominaisuuksista) ovat tilannekohtaisia piirteitä, jotka selittävät kuinka yksilöt voivat ylipäätään aloittaa kaupankäynnin.”

Koska addiktien parissa päivittäin työskentelevien ihmisten halveksuminen vaikuttajia kohtaan on käsinkosketeltavaa, on silmiinpistävää heidän kohtaamiensa seurausten täydellinen puuttuminen. Mainitsimme edellä Kardashiania vastaan nostetun kanteen, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että siitä seuraa mitään vaikuttavaa, ja samankaltaisten julkkisten viestejä voitiin nähdä koko härkäjuoksun ajan.

Kryptovolatiliteetti ja mielenterveys

On hyvin tiedossa, kuinka epävakaa kryptomaailma on. Hinnat voivat nousta hetkessä, mutta myös romahtaa voimakkaasti – kuten olemme nähneet tänä vuonna. Halusimme arvioida, kuinka paljon tämä epävakaus vaikuttaa riippuvuuden laajuuteen ja vaikutuksiin mielenterveyteen.

Yksimielisyys oli, että vaikka volatiliteetti ei suinkaan ole ainoa mielenterveystaakkaa aiheuttava tekijä, se oli tärkeä näkökohta. ”Joillekin henkilöille volatiliteetti on jännittävää ja he jahtaavat jännitystä yrittäessään ”ajoittaa” markkinoita”, tohtori Weinstock sanoi.

Hän varoitti lisäksi, että ”Kun ihmiset sitovat kryptosijoituksensa identiteettiinsä, se vaikuttaa itsetuntoon ja myötävaikuttaa masennukseen ja ahdistukseen”.

Tohtori Nower varoitti ”riippuvuutta aiheuttavasta kierteestä”, jota epävakaus voi edistää, ”huolestuneisuus, vetäytymisen tunteet, sietokyky (tarve ostaa enemmän tunteakseen saman jännityksen), jahtaamisesta (ostaa enemmän tappioiden kattamiseksi). Se voi kuluttaa jonkun henkisesti täysin niin, että hän laiminlyö ihmisiä ja velvollisuuksia elämässään.

Se käy järkeen. Dopamiinin takaa-ajo, adrenaliiniryöppy ja sitoutumisen tunne lisääntyvät, kun hinnat liikkuvat miljoona mailia tunnissa. Kryptovaluutoissa on harvoin hiljaista päivää – eli kiire on helposti saavutettavissa.

Lainsäädäntö ja kryptoriippuvuus

Koska riippuvuuden vitsaus on niin vahva – ja krypto on kaukana immuunista – on tärkeää keskittyä joihinkin seikkoihin, jotka voivat estää ihmistä joutumasta riippuvuuteen.

Asiantuntijoiden vastauksista nousi ensimmäisenä teemana mukana olevien yritysten vastuu tehdä enemmän. ”Kryptovaluuttateollisuuden tulisi seurata NYSE:n ja muiden osakemarkkinoiden esimerkkiä, koska ne edistävät ajatusta, että markkinoilla oleva raha on sijoitus, ei nopea rikastuminen”, tohtori Weinstock vetosi. Tri Nower sanoi: ”Mielestäni heidän pitäisi olla paremmin yhteydessä resursseihin auttaakseen ongelmapelaajia, mutta he eivät tietenkään halua, että heidän tuotettaan pidettäisiin uhkapelaamisena.”

Toinen kiinnostava tekijä oli ikäraja. Useimmat asiantuntijat kannattivat kysymystä siitä, pitäisikö kryptokaupan alaikäraja asettaa samaan tapaan kuin rahapeleihin.

Tohtori Nower sanoi: ”Ikärajan asettaminen näille asioille voisi suojella joitain nuoria ihmisiä, jotka ovat yleensä impulsiivisempia”, vaikka hän jopa sanoi, että hän tekisi samoin riskialttiille osakkeille.

Tohtori McAlaney oli myös samaa mieltä, mutta varoitti, että ”tätä on äärimmäisen vaikea säädellä”, ja lisäsi, että ”ihmiset, jotka kiinnostuvat kryptovaluutoista, ovat melko usein sellaisia, jotka ymmärtävät ja osaavat kiertää tietokonejärjestelmiä”.

Tohtori Weinstock ehdotti, että ”kryptovaluuttateollisuuden tulisi seurata NYSE:n ja muiden osakemarkkinoiden esimerkkiä siinä mielessä, että ne edistävät ajatusta, että markkinoilla oleva raha on sijoitus, eikä rikastuta nopeasti”, kun taas kaikki asiantuntijamme huomauttivat yleisestä puutteesta: sääntelyä kaikkialla markkinoilla, ei pelkästään riippuvuuteen. ”Se pitäisi aluksi säännellä”, Marini sanoi ytimekkäästi.

Tri Griffiths huomautti, että ”Jokaisella palveluntarjoajalla, jolla on tuote, joka voi olla mahdollisesti ongelmallinen ja riippuvuutta aiheuttava, on velvollisuus huolehtia asiakkaistaan”. Mutta näyttää siltä, että yksimielisyys on, että yritykset eivät tee osuuttaan tässä suhteessa. ”Ilmeisesti ihmisillä on oltava jonkinlainen vastuu teoistaan, mutta se ei tarkoita, että rahapeliyhtiöt ja kauppayhtiöt pitäisi vapauttaa omasta vastuustaan”, hän lisäsi.

Mielenkiintoista on, että vain yksi viidestä asiantuntijastamme väitti, että maailma olisi parempi paikka ilman uhkapelaamista tai kryptotekniikkaa – korostaen, että meidän pitäisi valvoa, säännellä, auttaa ja tutkia tätä ongelmaa sen sijaan, että se suoraan kiellettäisiin.

Johtopäätös

Uskomme, että täällä tehty tutkimus osoittaa, että kryptovaluuttakaupan riippuvuus on erittäin vaarallinen ja todellinen vaiva. Sen ja peliriippuvuuden välillä ei näytä olevan juuri mitään eroa. Tästä huolimatta valtamedian, vaikuttajien ja yleisön asenne ei ota huomioon näitä sudenkuoppia samalla tavalla kuin uhkapelimainontaa tai -suositusta normaalisti varoittaisi.

Kun krypto nousee valtavirraksi ja osoittaa voimakasta kasvua – tämän vuoden hintojen laskusta huolimatta – ala ei ole menossa mihinkään. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kaupankäynnin riippuvuus ei myöskään katoa.

On aika tunnustaa, mikä ongelma tämä on, ja yrittää ratkaista se.

Yllä oleva on yhteenveto haastatteluista, joita teimme viiden aiheen asiantuntijan kanssa. Katso täydelliset Q&A:t alla olevista linkeistä:

Jos sinä tai joku tuntemasi henkilö kärsii peli- tai kryptoriippuvuudesta, pyydä apua. Verkossa on useita resursseja ja numeroita, joihin voit soittaa sijaintisi mukaan, mukaan lukien NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com tai keskustele jonkun tutun kanssa. Toivomme, että tämä artikkeli osoittaa, kuinka vaarallisia, mutta myös yleisiä tällaiset riippuvuudet voivat olla.

