Chainlink on hallitsevin toimija alustalohkoketjumarkkinoilla.

Chainlink on linkitetty kaikkien tärkeimpien alustalohkoketjujen kanssa, koska sitä tarvitaan älykkäiden sopimusten oikeinsuorittamiseen.

Chainlink on tällä hetkellä murroksessa viikkojen konsolidoinnin jälkeen.

Viikkokaavioissa markkinat jatkavat kaupankäyntiä konsolidaatiomallissa, mikä tekee nyt täydellisen hetken kerätä potentiaalisia kryptovaluuttoja. Perustekijöiden noustessa kryptomarkkinoilla yhä enemmän keskipisteeseen, on melko suuri mahdollisuus, että perustavanlaatuiset kryptovaluutat voivat pitkällä aikavälillä menestyä markkinoita paremmin.

Tästä syystä Chainlink ( LINK ) erottuu helposti yhtenä kryptona, jota kannattaa haalia nykyhinnoilla. Yksi tekijä, joka tekee LINKistä vahvan, on sen määräävä asema oraakkelimarkkinoilla. Chainlink hallitsee yli 65 % hajautetuista oraakkelimarkkinoista, kaikkiin kilpailijoihinsa verrattuna. Sillä on periaatteessa kuristusote näillä markkinoilla, eikä sitä todennäköisesti voida syrjäyttää, aivan kuten Bitcoinia ei todennäköisesti syrjäytetä krypton ykkösen paikalta.

Kyse ei kuitenkaan ole vain ykkösasemasta omalla markkina-alueellaan, vaan myös siitä, että Chainlinkin ydinmarkkinat ovat välttämättömiä. Hajautetut oraakkelit ovat kaikkien älykkäiden sopimusten keskipisteessä. Ilman niitä älykkäiden sopimusten tekeminen olisi mahdotonta. Tästä syystä Chainlink on kietoutunut kaikkien tärkeimpien alustalohkoketjujen kanssa Ethereumista Solanaan.

Ottaen huomioon, että älykkäistä sopimuksista on tulossa yhä enemmän kryptomarkkinoiden ja melko pian koko maailmantalouden selkäranka, Chainlinkin kaltaisten hajautettujen oraakkelien käyttötarkoitus vain vahvistuu. Laajemmin tämä tarkoittaa LINK:n kysynnän kasvua, mikä heijastuu sen pitkän aikavälin hintaan.

LINK murroksessa; kestääkö se vauhdin?

Lähde: TradingView

12,68 ja 13,38 dollarin välillä käydyn kaupankäynnin jälkeen, LINK on tällä hetkellä murroksessa, seuraten samanlaista hintatapahtumaa laajemmilla markkinoilla. Jos Bitcoinin tilavuus ylittää 40 000 dollaria ja ostomäärät kasvavat, LINK voisi helposti testata 20 dollaria lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Chainlink on yksi markkinoiden vahvimmista kryptoista, kun perustekijöitä ajatellaan ensisijaisena analyysimittarina. Sillä on yli 65 % hajautetuista oraakkelimarkkinoista, ja sitä tarvitaan älykkäiden sopimusten toimimiseen tarpeen mukaan. Laajemmat markkinat osoittavat jonkin verran nousuvauhtia, joten LINK on murtautunut usean viikon valikoimasta ja suurista volyymeistä.