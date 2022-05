Kryptovaluuttamarkkinoilla viikko on alkanut vaihtelevasti, mutta LUNA pärjää muiden johtavien kolikoiden yläpuolella.

Laajemmilla kryptomarkkinoilla viikko on alkanut vaihtelevasti. Kokonaismarkkina-arvo on noussut alle prosentin viimeisen 24 tunnin aikana, ja on tällä hetkellä yli 1,7 biljoonaa dollaria.

Bitcoin on tänään noussut lähes 2 %, ja se voidaan asettaa pian 40 000 dollarin vastustasolle. Muut suuret kryptovaluutat ovat kuitenkin tällä hetkellä heikompia.

LUNA, Terra-ekosysteemin alkuperäinen token, on markkina-arvolla mitattuna parhaiten menestynyt 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa.

LUNA on lisännyt arvoaan yli 4 % viimeisen 24 tunnin aikana ja käy tällä hetkellä kauppaa yli 83 dollarilla kolikkoa kohden. Ralli tapahtuu, kun UST, Terra-ekosysteemin vakaa kolikko, ohitti BUSD:n (Binancen stablecoin) ja nousi kymmenenneksi kryptovaluuttamarkkinoilla.

Ralli johtuu myös siitä, että Celsius Network on äskettäin ottanut käyttöön Terran UST- stablecoinin. Celsius Network on yksi johtavista, kryptoalalla tällä hetkellä toimivista, keskitetyistä rahoitusyksiköistä.

Tarkasteltavat avaintasot

LUNA/USD-parin 4-tunnin kaavio on laskeva, koska LUNA on ollut heikompi viime päivinä. Tekniset indikaattorit osoittavat kuitenkin, että LUNA:n hintatoiminta on paranemassa.

MACD-viiva on edelleen neutraalialueen alapuolella, mikä osoittaa, että viimeaikainen laskeva trendi vaikuttaa edelleen LUNA:n suorituskykyyn. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (49) osoittaa, että LUNA ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Jos positiivinen kehitys jatkuu, LUNA voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 90,52 dollarissa ennen päivän loppua. Se tarvitsee kuitenkin laajemman markkinoiden tuen, ylittääkseen 95,31 dollarin vastuspisteen.

Jos karhut saavat markkinat takaisin, LUNA voi pudota alle 80 dollarin seuraavien muutaman tunnin aikana. Ellei laskua pidennetä, LUNA:n pitäisi pysyä mukavasti 75 dollarin tukitason yläpuolella lyhyellä aikavälillä.