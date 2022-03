Miksi Monero ohittaa useimmat bigcap-kryptot voittonsa suhteen?

Monero nousi yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana

Spekulaatiot ovat yleisiä, että Yhdysvaltojen tai Venäjän tulevat määräykset ovat nousun takana

Jos härät jatkavat vauhtia, Monero voi rikkoa 250 dollaria lyhyellä aikavälillä

Monero ( XMR ) on yksi maailman parhaista kryptovaluutoista, mitä tulee yksityisyyteen. Monero käyttää ring signature -lähestymistapaa tapahtumien allekirjoittamiseen, mikä tarkoittaa, että useita allekirjoittajia tuodaan yhteen valtuuttamaan tapahtuma satunnaisesti.

Tästä syystä kukaan ei voi jäljittää tapahtumaosoitteita, saldoja tai tapahtumahistoriaa. Tästä syystä Monero-kolikot ovat vaihdettavissa, mikä tarkoittaa, että kaikki kolikot ovat keskenään vaihdettavissa, eikä yhtäkään voi estää.

Viimeisen 24 tunnin aikana Monero on noussut yli 20 %, mikä tekee siitä yhden päivän parhaista esiintyjistä.

Miksi Monero on nousussa?

Sijoittajien keskuudessa vallitsee kasvava yksimielisyys siitä, että Yhdysvallat aikoo ottaa käyttöön joukon säännöksiä, jotka voivat vaikuttaa kryptovaluuttojen käyttöön. Tämä on saanut käyttäjät turvautumaan yksityisyyden suojaan, koska tapahtumia ei voida jäljittää.

On myös spekuloitu, että venäläiset voisivat turvautua yksityisyyden suojaan Venäjän rahoitusjärjestelmää koskevien pakotteiden vuoksi. Monero on täydellinen tähän rooliin, koska se on oletuksena yksityinen, mikä tarkoittaa, että Monero-kolikoita ei voida rangaista.

Monero rauhoittuu 20 %:n rallin jälkeen

Viimeisten 12 tunnin aikana Moneron nousuvauhti on hidastunut. Monero-karhut eivät kuitenkaan ole pystyneet pyyhkimään pois vuorokauden ensimmäisen tunnin aikana saavutettuja voittoja. Tämä viittaa siihen, että hintojen lasku johtuu voiton tavoittelusta, ja yleinen vauhti pysyy nousujohteisena.

Jos härät saavat hallinnan takaisin ja työntävät Moneron 24 tunnin korkeimmalle ,207,8 dollarille, yli 215 dollarin hintoja saatetaan testata lyhyellä aikavälillä.

Toisaalta, jos karhut saavat vauhtia ja työntävät Moneron läpi päivän tuen 169,65 dollariin, alle 150 dollarin hintoja voitaisiin testata lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Monero-ralli yhdistelmänä Yhdysvaltojen tulevista kryptosäännöksistä ja Venäjän pakotteista suosivat yksityisyyttä suojaavia kolikoita. Moneron hinta on noussut voiton kerryttämisen vuoksi, mutta yleinen vauhti on edelleen nousujohteinen.