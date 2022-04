Miksi Moneron (XMR) hinta on noussut yli 3 % tänään?

Monero on ollut parrasvaloissa suurimman osan tästä vuodesta, kun kryptomarkkinat jatkoivat kauppaa sivuttain.

Kirjoitushetkellä XRM:n kauppa käy 282,49 dollarissa, mikä on 3,36 % nousua sen jälkeen, kun se oli saavuttanut 288,82 dollarin huipun viimeisen 24 tunnin aikana ennen vetäytymistä.

Mutta miksi kolikko on rallissa? Tässä artikkelissa käymme läpi syitä siihen, miksi Moneron hinta nousee.

Ennen kuin syvennymme siihen, mikä vaikuttaa nykyiseen Moneron hinnannousuun, on tärkeää ensin selittää, mikä Monero (XRM) on.

Lyhyesti sanottuna Monero (XRM) on Monero-lohkoketjun alkuperäinen token, joka mahdollistaa yksityiset liiketoimet kehittyneellä salaustekniikalla. Monero lanseerattiin vuonna 2014.

Katsotaanpa nyt nousun syitä.

Yksi suurimmista syistä nousuun on erään ylläpitäjän tekemä ilmoitus, jonka mukaan he päivittävät verkkoa (Fluorine Fermi), joka tuo mukanaan uusia ominaisuuksia 16. heinäkuuta 2,6 miljoonan lohkokorkeudella.

Lisäksi Monero kasvattaa ring-kokoa (allekirjoittajien kokonaismäärä XRM-transaktion aikana) 11:stä 16:een ja tarjoaa käyttäjille perusyksityisyyden.

Lisäksi verkko suorittaa myös luodinkestävän algoritminsa päivitetyn version, pienentääkseen tapahtumakokoa 7 % verran, parantaakseen sen skaalautuvuutta nopeammalla ja kevyemmällä tapahtumalla.

Viestin mukaan verkko vähentää myös lompakon synkronointiaikaa noin 40 prosenttia.

Uusi julkaisuilmoitus päivityksistä tulee ennen verkkopäivityksiä noin 16. kesäkuuta. Käyttäjien tulee päivittää ohjelmistonsa ennen verkkopäivitystä 16. heinäkuuta.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022