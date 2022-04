Kryptovaluuttamarkkinat ovat toipumassa lamasta, josta se kärsi aiemmin tällä viikolla.

Kryptovaluuttamarkkinoiden viikko on alkanut vaikeasti. Viikon alusta lähtien markkinat ovat pudonneet yli 200 miljardia dollaria. Se on kuitenkin hitaasti toipumassa, ja markkinat ovat nousseet yli 1 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Kryptovaluuttojen markkina-arvo on tällä hetkellä jälleen yli 2 biljoonaa dollaria. Bitcoin voisi tavoitella 45 000 dollarin psykologista tasoa, jos markkinat jatkavat tällä positiivisella vauhdilla.

Ether on myös noussut yli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana ja sen kauppa on yli 3 200 dollaria.

NEAR, Near-protokollan natiivi token, on markkina-arvoltaan parhaiten menestynyt 20 parhaan kryptovaluutan joukossa. Kolikon arvo on noussut yli 25 % viimeisen 24 tunnin aikana, ylittäen muut suuret kryptovaluutat.

Suurin katalysaattori tämän liikkeen takana saattaa olla Near Wallet Selectorin käynnistäminen. Near Protocol -tiimi ilmoitti Near Wallet Selectorin käynnistämisestä muutama tunti sitten.

Tiimin mukaan käyttäjät voivat nyt valita haluamansa lompakon ponnahdusikkunassa, mikä tekee vuorovaikutuksesta NEAR-protokollan kanssa yksinkertaisempaa ja helpompaa.

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1512113117429383169

Tarkasteltavat avaintasot

NEAR/USDT-parin 4 tunnin kaavio on tällä hetkellä nousussa kolikon jatkuvan nousun ansiosta. Tekniset indikaattorit osoittavat, että NEAR ylittää tällä hetkellä laajemmat kryptomarkkinat.

MACD-viiva on neutraalin alueen yläpuolella, mikä osoittaa kryptovaluutan vahvaa positiivista momenttia. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi 64 osoittaa, että NEAR voi pian päästä yliostetulle alueelle, jos härät pysyvät hallinnassa.

Kirjoitushetkellä NEARin kauppa oli 18,43 dollaria. Jos ralli jatkuu, se voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 19,90 dollarissa ennen päivän loppua. Se tarvitsee kuitenkin laajemman markkinoiden tuen ylittääkseen 21 dollarin vastustason.