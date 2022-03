Thorchain on noussut yli 90 % kuukaudessa synteettisten omaisuuserien kaupankäynnin käyttöönoton jälkeen.

Lainaus ja lainanotto ovat tulossa pian, mikä lisää rallia entisestään.

Thorchain-rallia tukee myös kasvava nouseva vauhti laajemmilla markkinoilla.

Thorchain ( RUNE ) on noussut 92 % tässä kuussa, eikä se osoita hidastumisen merkkejä. Pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana,Thorchain on noussut yli 18 % ja nousuvauhti jatkuu. Ralli johtuu useista verkkopäivityksistä, jotka voivat käynnistää entistä enemmän käyttöönottoa tulevaisuudessa.

Viimeisimmät uutiset koskevat synteettisten omaisuuserien kaupankäynnin aloittamista RUNE-protokollalla. Runella on etulyöntiasema muihin samoja palveluja tarjoaviin protokolliin nähden, koska se on nopea ja antaa kauppiaille mahdollisuuden vaihtaa omaisuutta melko alhaisella hinnalla.

Thorchainille on myös tulossa ThorFi pian. Tämä on yhtä suuri juttu, koska se antaa treidaajille mahdollisuuden ostaa ja lainata Thorchainissa. Tämä on pitkälti linjassa sen suunnan kanssa, johon DeFi liikkuu, ja itseasiassa ketjujen väliset hajautetut vaihdot ovat niitä, jotka tekevät atominvaihdoista vanhentuneita. Tällainen tekninen läpimurto asettaa Thorchainin ainutlaatuiseen kasvupaikkaan, kun DeFi häiritsee edelleen rahoitusta ja pankkitoimintaa kiihtyvällä vauhdilla.

Mitä Thorchainille on tiedossa seuraavaksi?

Lähde: TradingView

Tammikuusta 2022 lähtien Thorchain on konsolidoitunut 5,11–3,51 dollarin välillä. Kuitenkin 9. maaliskuuta se murtui tältä alueelta ja suurilla volyymeilla. Siitä lähtien se on noussut ja on tällä hetkellä lähellä 10 dollarin testiä. Jos nykyinen trendi jatkuu, Thorchain voi helposti testata kaikkien aikojen huippunsa 21 dollaria lyhyellä aikavälillä.

Thorchainin mahdollisuuksia testata kaikkien aikojen huippunsa uudelleen parantaa se, että laajemmat markkinat ovat tällä hetkellä saamassa nousuvauhtia. Tämä tarkoittaa, että kryptot, jotka osoittavat jo nousun merkkejä, voivat houkutella enemmän sijoittajia ja kerätä enemmän kuin muut markkinat.

Yhteenveto

Thorchain (RUNE) on tällä hetkellä nousutrendissä, ja vain kuukaudessa kolikko on noussut yli 90 %. Thorchainin rallia ohjaavat useat keskeiset päivitykset, mukaan lukien synteettisten rahakkeiden kaupankäynnin käyttöönotto. Kun ThorFi on tulossa, on todennäköistä, että se voi nousta entisestään.