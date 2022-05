Kryptovaluuttamarkkinat ovat kokeneet vaihtelevaa kehitystä viikon alusta lähtien.

Laajemmat kryptomarkkinat jatkavat vaihtelevaa suorituskykyään viikon alusta lähtien. Markkinat ovat lisänneet arvoaan alle prosentin viimeisen 24 tunnin aikana, ja kokonaismarkkina-arvo on edelleen yli 1,7 biljoonaa dollaria.

Bitcoinin on ollut vaikea ylittää 39 000 dollarin rajaa, vaikka se on lisännyt arvoaan 0,95 prosenttia viimeisten muutaman tunnin aikana. Ether uhkaa pudota alle 2 800 dollarin tason, menetettyään 0,35 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana.

Kuitenkin TRX, TronDAO-ekosysteemin alkuperäinen token, on markkina-arvollaan mitattuna parhaiten menestynyt 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa. TRX on lisännyt arvoaan yli 11 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on parempi kuin muut suuret kryptovaluutat.

Ensisijainen katalysaattori TRX:n meneillään olevan rallin takana, on TronDAO:n hajautetun vakaan USDD:n välitön lanseeraus.

TronDAO:n toimitusjohtaja, Justin Sun, esittelee ja lanseeraa USDD-stablecoinin live-tapahtumassa huomenna, 5. toukokuuta.

Tarkasteltavat avaintasot

TRX/USDT-parin 4-tunnin kaavio on markkina-arvoltaan nousevin 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa. Tekniset indikaattorit osoittavat, että TRX on tällä hetkellä muita suurimpia kryptovaluuttoja parempi.

MACD-viiva on positiivisen alueen sisällä, mikä osoittaa nousumomenttia. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (67) osoittaa, että TRX voi pian päästä yliostetulle alueelle, jos ralli jatkuu.

Kirjoitushetkellä TRX:n kauppa on 0,07758 dollaria. TRX valmistautuu ylittämään ensimmäisen suuren vastustason 0,7825 dollarissa, voiden tehdä sen ennen päivän loppua. Kuitenkin 0,0800 dollarin vastustason pitäisi rajoittaa kaikki jatkoliikkeet lyhyellä aikavälillä.

Toisaalta TRX voi pudota alle ensimmäisen suuren tukitason 0,07326 dollarissa, jos karhut saavat hallinnan takaisin. Sen pitäisi kuitenkin puolustaa mukavasti 0,07004 dollarin tukitasoa seuraavien muutaman tunnin, ja mahdollisesti päivien, aikana.