Miksi WAVES nousi 60 % tänään?

WAVES-token on ravistellut koko kryptomarkkinoita nousemalla yli 60 % viimeisen 24 tunnin aikana. Sen viimeisin hinnannousu on tehnyt siitä 32. suurimman kryptovaluutan markkina-arvoltaan, ylittäen Axie Infinityn (AXS) ja Decentralandin (MANA).

Kirjoitushetkellä WAVES käy kauppaa 52,44 dollarissa, mikä on 63,13 % nousu, saavutettuaan 53,81 dollarin huipputason 32,12 dollarista, viimeisen 24 tunnin aikana. Lisäksi WAVES nousi noin 8,90 dollarista yli 50 dollariin vain seitsemässä päivässä.

Tämä artikkeli keskittyy WAVESin nykyisen hinnannousun takana oleviin voimiin.

Miksi WAVESin hinta nousee?

Ennen kuin pääsemme selvittämään, mikä hinnannousun takana on, on tärkeää ensin selittää, mitä WAVES on.

Lyhyesti sanottuna WAVES on Waves-lohkoketjun alkuperäinen token, joka on monikäyttöinen lohkoketjualusta, joka mahdollistaa älykkäiden sopimusten käytön ja hajautettujen sovellusten (DApps) kehittämisen.

Suurin syy WAVESin hinnan nousuun on Waves Labsin äskettäinen lanseeraus Yhdysvalloissa ja uutinen, että se aikoo palkata asiantuntijoita.

Waves Labsin julkaisu Yhdysvalloissa

Helmikuussa Waves ilmoitti käynnistävänsä uuden yrityksen, Waves Labsin, seuraavana askeleenaan vuodelle 2022.

Lehdistötiedotteessa yhtiö sanoi, että Waves Lab edustaa lohkoketjua Yhdysvalloissa. Se keskittyy pääasiassa uusien projektien tukemiseen ja rahoituksen keräämiseen lohkoketjussa

Asiantuntijoiden palkkaaminen

Todennettavissa olevien raporttien mukaan, Waves on palkannut ylimmän johtoryhmän, jonka neuvonantajana toimii joitain fintech- ja kryptoveteraaneja, kuten Waves-protokollan perustaja Sasha Ivanov.

Lisäksi yritys pyrkii luomaan hajautetun hallinnon, joka parantaa sen integroitumista muihin lohkoketjuihin.

Wavesin nykyinen nousutrendi osoittaa, että kiinnostus altcoineja kohtaan, mukaan lukien Solanaa (SOL) Terraa (LUNA) ja Cardanoa (ADA), kasvaa.