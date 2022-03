Mina on kerännyt sijoittajilta 92 miljoonaa dollaria, joka menee sen ekosysteemin laajentamiseen.

Mina haluaa tulla johtajaksi Zero-Knowledge-älykkäiden sopimusten alalla.

Mina on tällä hetkellä nousutrendissä, kun sijoittajat panostavat korkeampiin hintoihin nykyisen rahoituskierroksen jälkeen.

Mina MINA/USD on yksi lupaavimmista projekteista tällä hetkellä. Se on yksi kryptovaluutoista, jotka pyrkivät kohti yksityisyyteen keskittyviä älykkäitä sopimuksia. Tämä on iso juttu, sillä kun Web 3.0 tulee eloon, yksityisyydestä tulee yksi tärkeimmistä asioista, joihin ihmiset keskittyvät. Se on ainoastaan loogista, kun otetaan huomioon, että osa Web 2.0:n suurimmista ongelmista on vallan keskittäminen muutamien suuryritysten käsiin, ja henkilötietojen kaupallistaminen.

Sen lisäksi, että Mina on ottanut yhden kryptomarkkinoiden suurimmista osista, sillä on nyt resurssit edetä suunnitelmissaan. Maaliskuun 17. päivänä Mina ilmoitti keränneensä 92 miljoonaa dollaria rahoituskierroksella, jota johtivat krypton raskassarjalaiset, kuten FTX Ventures, Three Arrows ja muut vastaavat sijoittajat.

Mina aikoo käyttää nämä rahat toteuttaakseen tavoitteensa tulla ykköslohkoketjuksi Zero-Knowledge älykkäiden sopimusten kehittämisessä.

Tämä liike näyttää innostavan sijoittajia, mikä näkyy sen hintatoiminnassa. Mina on noussut 36 % viimeisen viikon aikana, mikä tekee siitä yhden viikon parhaista esiintyjistä. Mina jatkaa nousuaan, mikä osoittaa, että sijoittajat odottavat sen osuvan vielä korkeampiin hintoihin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Liukuvat keskiarvot osoittavat enemmän voittoja

Lähde: TradingView

Mina on noussut viimeisten 24 tunnin aikana. Tänä aikana 20 päivän MA-linja on ylittänyt 50 ja 100 päivän liukuvat keskiarvot. Tämä on merkki siitä, että hinta nousee kiihtyvällä vauhdilla. Jos ostomäärät kasvavat koko kryptomarkkinoilla, MINA voisi helposti testata yli 3 dollarin hintoja lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Mina on saamassa nousua tällä hetkellä. Liukuvat keskiarvot ovat kaikki kääntymässä nousuun, mikä osoittaa, että MINA voisi testata korkeampia hintoja lyhyellä aikavälillä. Tämän hintatoimen laukaisee uutinen, että MINA oli kerännyt sijoittajilta 92 miljoonaa dollaria, jotka käyttävät ekosysteeminsä kasvattamiseen.