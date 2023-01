Missasitko Dogecoinin? Tutustu Metacade (MCADE) krypton presaleen

Dogecoin (DOGE) on nyt kryptovaluutan top 10 -listalla aloitettuaan vain 0,0003 dollarin hintaan tokenia kohti. DOGE:n kaltaisia ”pienen pääoman helmiä” voi olla vaikea löytää, mutta Metacaden (MCADE) krypton presale saattaa olla seuraava iso juttu.

Metacade: paras sijoitus sitten Dogecoinin?

Dogecoin on tuottanut yli 2000-kertaisen tuoton sen jälkeen, kun se lanseerattiin joulukuussa 2013. Kyseessä on loistava esimerkki alkuvaiheen kryptosijoitusten suuresta kasvupotentiaalista. Valitettavasti useimmat jäivät paitsi DOGE:n saavuttamista mielettömistä voitoista, mutta Web3:ssa on vielä paljon mahdollisuuksia jäljellä.

Kryptojen ennakkomyynnit ovat tällä hetkellä eräitä tuottavimmista sijoitusmahdollisuuksista. Ennakkomyynnit ovat Web3-projektien varhaisin varainhankintavaihe, ja ne tuovat pitkäaikaisille haltijoille usein merkittäviä tuottoja.

Metacade (MCADE) on juuri aloittanut kryptojen presalen ja näyttää jo nyt olevan yksi vuoden 2023 parhaista sijoitusmahdollisuuksista. Betavaihe myytiin kokonaan loppuun lyhyessä ajassa, ja se keräsi 1,12 miljoonan dollarin arvosta rahoitusta, kun 140 000 000 MCADE:a myytiin 0,008 dollarin hintaan.

Metacaden varhaiset sijoittajat voivat odottaa massiivisia tuottoja, sillä alusta on kattava GameFi-kokemus, jonka tavoitteena on tulla Web3-yhteisön keskeiseksi keskukseksi. Metacade ei ainoastaan pyri tarjoamaan laajenevaa valikoimaa Play2Earn ( P2E ) -pelejä, vaan myös pääsyn joidenkin alan arvokkaimpien alfa-pelien pariin sekä laajoja ansaintamahdollisuuksia pelihallin ulkopuolella.

Voiko MCADE saavuttaa yhden dollarin arvon vuonna 2023?

Krypton presalen jälkeen MCADE lanseerataan hajautetuissa pörsseissä (DEX) sen julkisessa IDO:ssa, minkä odotetaan lisäävän tokenin kysyntää ja nostavan hintaa entisestään. Asiantuntijat ennustavat MCADE:lle räjähdysmäistä hintakehitystä, ja sijoittajat tähtäävät kahteen keskeiseen hintatasoon.

MCADE:n korkeammaksi tavoitteeksi on asetettu yhden dollarin hinta, mikä olisi 50-kertainen nousu krypton presalen päättymishetken arvoon nähden. Tämä edellyttäisi, että MCADE voisi läpäistä keskeiset vastustustasot 0,50 ja 0,75 dollaria, mutta kun otetaan huomioon hankkeen ympärillä oleva hype, yhden dollarin hinta on saavutettavissa MCADE:n kohdalla.

Mikä on Metacade?

Metacadesta tulee ketjun suurin pelihalli, joka tarjoaa erilaisia satunnaisia ja kilpailullisia pelikokemuksia arcade-tyylisistä peleistä. Metacaden jokaisessa pelissä on tarkoitus olla ansaintamekanismi, joka tarjoaa pelaajille MCADE-tokeneita tasojen voittamisesta ja etenemisestä kussakin pelissä.

Lisäksi Metacadesta on tulossa elinvoimainen yhteisöllinen keskus, josta pelaajat saavat uusimmat tiedot lohkoketjupelaamisesta. Metacade esittelee kuumimmat trendit, uusimmat nimikkeet ja kaikki parhaat vinkit ja niksit siitä, miten lohkoketjupelikokemuksesta saa parhaan hyödyn irti.

Kuinka Metacade toimii?

Pelaajat voivat pelata laajaa valikoimaa erilaisia P2E-pelejä ja ryhtyä ansaitsemaan MCADE-tokeneita heti alustalle päästyään. Metacade tarjoaa myös kilpailuhenkisille pelaajille mahdollisuuden testata taitojaan pelaajia ympäri maailmaa vastaan Compete2Earn-ominaisuuden avulla.

Metacade on yhteisölähtöinen, ja sen tavoitteena on luoda keskitetty paikka kaikelle GameFi:lle. Keskeinen aloite yhteisön osallistumisen edistämiseksi on innovatiivinen Create2Earn-mekanismi. Tämä palkitsee käyttäjiä MCADE-tokeneilla siitä, että he osallistuvat yhteisöön monin tavoin, kuten jakamalla näkemyksiään, julkaisemalla peliarvosteluja ja olemalla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa.

Alustalla toimii vuodesta 2024 alkaen myös työpaikkaportaali, joka tarjoaa kryptoharrastajille pääsyn Web3 -uralle. Metacade-kumppaneiden kanssa tehtävän kokopäivätyön lisäksi käyttäjät voivat hakea keikkatöitä, freelance-rooleja ja testata uusia pelejä ennen niiden virallista julkaisua.

Metacade: merkittävä tekijä, todellinen suunnan muuttaja

GameFi on ollut uraauurtava kehitysaskel koko pelialalle, mutta tähän asti lohkoketjupelaajilta on puuttunut keskeinen yhteisön keskus. Metacade tarjoaa tähän ratkaisun rakentamalla kattavan alustan, joka vetoaa pelaajiin eri puolilta maailmaa ja yhdistää pelaamisen hauskuuden, sisällöntuotannon ja monet kryptotulojen ansaintamahdollisuudet yhteisölleen.

Tämän lisäksi Metacade auttaa rahoittamaan seuraavan sukupolven arcade-pelejä, jotka rakennetaan alustalle. Pelinkehittäjät voivat tehdä sijoitusehdotuksia Metacade-yhteisölle, jolle annetaan valta päättää, mitkä pelit pääsevät tulevaisuudessa alustalle. Voittajat saavat varhaisen vaiheen rahoitusta Metagrants-ohjelman kautta, mikä auttaa edistämään innovaatioita koko GameFi-kentällä.

Onko MCADE ostamisen arvoinen?

MCADE-kryptojen presale on loistava tilaisuus tehdä merkittävää sijoitustuottoa. Kun 100 % tokenien määrästä myytiin loppuun betavaiheen aikana, Metacade valmistautuu onnistuneeseen (ja mahdollisesti nopeasti loppuunmyytyyn) presaleen.

Toistaiseksi MCADE on arvoltaan 0,01 dollaria. Tämä hinta nousee 0,02 dollariin krypton presalen loppuvaiheeseen mennessä, joten sijoittajien kannattaa hankkia mahdollisimman varhain mahdollisimman paljon MCADE:a ennen kuin hinta nousee liikaa. Metacaden krypton presale voi osoittautua yhdeksi vuoden 2023 parhaista tuloksentekijöistä, ja se voi mahdollisesti tuottaa DOGE-tasoisia tuottoja seuraavina vuosina.