Mistä ostaa Heliumia, alati vahvistuvaa kolikkoa

Heliumin livehinta on tänään 33 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 44,7 miljoonaa dollaria. Helium on noussut vajaat 3 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä opas selittää, mitä Helium on, kannattaako sitä ostaa ja mistä sen voi ostaa.

Helium (HNT) on hajautettu lohkoketjulla toimiva verkko Esineiden Internet -laitteille. Heinäkuussa 2019 lanseerattu Helium-mainnet mahdollistaa pienitehoisten langattomien laitteiden kommunikoinnin keskenään ja datan lähettämisen solmuverkon kautta. Solmut ovat niin sanottuja Hotspotteja, jotka ovat langattoman yhdyskäytävän ja lohkoketju-louhintalaitteen yhdistelmä. Solmuja ylläpitävät käyttäjät louhivat ja ansaitsevat palkintoja Heliumin alkuperäisellä HNT-tokenilla. Heliumin tavoitteena on valmistella Esineiden Internet -viestintää tulevaisuutta varten ja tunnistaa nykyisen infrastruktuurin puutteet sen syntymästä vuodesta 2013 lähtien.

Digitalcoinin ennuste HNT:n kehityksestä ennustaa heliumin saavuttavan 50 dollaria vuoden loppuun mennessä. Ennuste vuodelle 2025 on 90 dollaria. Gov Capitalin pitkän aikavälin näkymät ovat entistäkin nousujohteisemmat – heidän ennusteensa mukaan kolikon hinta tulee nousemaan kaikkien aikojen korkeimpaan, 139,86 dollarin lukemiin, marraskuussa 2022.

