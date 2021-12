Mistä ostaa Cosmos, token, joka nousi 24 tunnissa 6 %

Cosmosin luojat kuvailevat sitä projektiksi, joka ratkaisee osan lohkoketjuteollisuuden "vaikeimmista ongelmista". Tämä opas selittää, mikä Cosmos on, voiko se olla kannattava sijoitus ja mistä voit ostaa Cosmosia nyt.

Cosmos ja sen alkuperäinen tokenATOM pyrkivät tarjoamaan vastalääkkeen "hitaille, kalliille, skaalautumattomille ja ympäristölle haitallisille" proof-of-work-protokollille, kuten Bitcoin, tarjoamalla yhdistettyjen lohkoketjujen ekosysteemin.

Projektin muihin tavoitteisiin kuuluu tehdä lohkoketjuteknologiasta vähemmän monimutkainen ja vaikeampi kehittäjille modulaarisen kehyksensä ansiosta, joka poistaa hajautetut sovellukset. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, Interblockchain Communication -protokolla helpottaa lohkoketjuverkkojen kommunikointia toistensa kanssa, mikä estää alan pirstoutumista.

Kryptovaluutta-ala on erittäin epävakaa ja voittoja seuraa usein tappiot, joskus jopa erittäin rajut sellaiset. Riippuen riskinsietokyvystäsi, tee arvio siitä, kuinka paljon olet valmis sijoittamaan, äläkä koskaan ylitä sitä, vaikka Cosmosin hinta ei kehittyisikään odotetulla tavalla.

Wallet Investor on Cosmosin suhteen nousujohteinen. He ennustavat pitkän aikavälin kasvua, jopa 142 dollaria vuonna 2026. Viiden vuoden sijoitus voi siis siten tuoda sinulle 403 % voiton siinä tapauksessa. Jos laitat 100 dollaria Cosmosiin nyt, se voi nousta 503 dollariin vuonna 2026.

$ATOM #Cosmos

There is quite literally… little to no resistance before $45 ATH#ATOM move to ATH and $100 will be Fast and Furious just like $Luna and $AVAX

It’s just important to close above that $30 horizontal resistance and flip it into support!

LFG @cosmos pic.twitter.com/J33ZKUe8Lp

— Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) December 27, 2021