Santos Football Clubin token nousi 8 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on ollut hyvä uutinen fanitokeneille yleensä.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki mitä sinun tulee tietää Santos FC Fan Tokenista, mukaan lukien miten sitä voi ostaa ja mistä, jos niin valitset.

Parhaat paikat ostaa Santos FC Fan Token nyt

Koska SANTOS on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa SANTOS nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Pancakeswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Pancakeswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi SANTOS -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien SANTOS -kolikot.

Mikä on Santos FC Fan Token?

Santos FC Fan Token (SANTOS) luotiin Binance launchpoolin ja jalkapalloseuran yhteistyönä. Santos FC on brasilialainen urheiluseura, jonka kotipaikka on São Paulon osavaltio.

Kyseisen kumppanuuden myötä, Binance sai sponsorin ja lisenssinsaajan aseman, jolla on oikeus hallita NFT-tuotteita.

Sopimuksen tarkoituksena oli syventää suhteita faneihin, lisätä fanien sitoutumista ja saada Binancen käyttäjien huomio, jotka saattavat sijoittaa kolikkoon.

SANTOS:in omistajilla on seuraavat edut: oikeus äänestää vaaleissa ja osallistua seuran toimintaan ja siihen liittyviin tapahtumiin.

SANTOS-tokenin omistajilla on myös pääsy erityisoikeuksiin, yksinoikeudellisiin palkintoihin sekä rajoitettuihin ja kerättävissä oleviin NFT-kortteihin.

Pitäisikö Santos FC Fan Token ostaa tänään?

SANTOS voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

Santos FC Fan Token – hinnan ennuste

Useimpien analyytikoiden näkymät ovat synkät. Trading Beasts ennustaa pudotuksen 4,23 dollariin tämän vuoden loppuun mennessä. Price Prediction on vieläkin laskevampi ja ennustaa laskun 2,37 dollariin samaisena aikana.

Joulukuussa 2023 Price Prediction ennustaa kolikon hinnan nousevan hieman yli 3,54 dollariin. Wallet Investor ei ole erityisen optimistinen, sillä Santos FC Fan Tokenin hinta on tuolloin vain 2,8 dollaria.

Trading Beasts ennustaa taas härkäjuoksua Santos FC Fan Tokenille. Se saavuttaa 7 dollaria vuonna 2023.

