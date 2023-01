Pääkohdat

Bitcoin on noussut kahdeksan päivää putkeen, nyt 9,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Kryptomarkkinoiden alhaisen volatiliteetin kausi yhdistettynä rauhallisempaan inflaatiotietoon on nostanut hintoja

Viimeisin CPI-raportti julkaistaan torstaina, mikä laukaisee volatiliteettia ja on elintärkeä markkinoille viime kuukauden aikana lisääntyneen optimismin jälkeen.

Altcoinit saattavat liikkua rajusti raportin suhteen, kun taas Bitcoin todennäköisesti pudottaa 18 000 dollarin rajansa, jos tiedot tulevat odotusten alapuolelle tai yli

Bitcoinin hinta on noussut kahdeksan päivää putkeen, ja uusi vuosi on alkanut kryptovaluuttasijoittajien kannalta vilkkaasti.

Kun vuosi 2022 toi mukanaan vain tuskaa ja vapaasti laskevia hintoja, vuosi 2023 on tähän mennessä ollut täysin päinvastainen. Bitcoin on noussut yli 18 000 dollarin ja Ethereum lähes 1 400 dollarin, mikä tarkoittaa 9,2 prosentin ja 16,4 prosentin nousua vuodesta toiseen. Monet altcoinit ovat nousseet vielä enemmän.

Volatiliteetti vähentynyt kryptomarkkinoilla

Makroilmasto nostaa hintoja. Kirjoitin viime viikolla artikkelin, jossa rauhallisempaa ilmapiiriä arvioitiin. Optimismi on hiipinyt markkinoille sen suhteen, että inflaatio on saattanut käydä jo huipussaan ja mahdollisuus siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki muuttaisi korkeiden korkojen politiikkaansa, saattaa tulla aiemmin kuin mitä odotettiin.

On huomattava, että vaikka tämä on mukava ralli, se tuskin on mikään raju purkaus. Kryptovaluutat ovat tunnetusti epävakaita, ja markkinoilla on ollut epätavallista tyyneyttä viimeisten parin viikon aikana.

Nopea vilkaisu Ethereumin päivittäisten tuottojen kaavioon osoittaa, että volatiliteetti on laskenut tuntuvasti.

Inflaatiotiedot julkaistaan torstaina

Kirjoitan tätä torstaiaamuna, ja erittäin tärkeät Yhdysvaltain inflaatiotiedot julkaistaan iltapäivällä. Jos tiedämme tähän mennessä jotain, niin se on se, että inflaatioluvut hallitsevat maailmaa. Jos nykyisessä ilmapiirissä on jotain, mikä aiheuttaa volatiliteettia, niin se on CPI-raportti.

Kuten edellä mainittiin, tämä ralli on pitkälti perustunut pehmeämpään inflaatiolukemaan, mikä on johtanut toiveeseen siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki kääntäisi korkean koron politiikkansa liikkeelle ennakoitua nopeammin. Toinen positiivinen inflaatioluku antaisi lisää sysäystä kryptohinnoille. Ei ole vaikea kuvitella Bitcoinin nousevan kohti 20 000 dollaria ja Ethereumin 1 500 dollariin, jos lukema on odotettua viileämpi.

On tietysti myös mahdollisuus, että luku tuottaa sijoittajille pettymyksen. Kahden peräkkäisen kuukauden positiivisen inflaation jälkeen askel taaksepäin olisi isku kryptolle, eikä olisi yllätys nähdä sen laskevan jyrkästi, kun viime kuukauden optimismi vapautuu hetkessä.

Inflaation odotetaan olevan 6,5 prosenttia. Tämä olisi 7,1 prosentin lasku edellisestä kuukaudesta. Jos luku nousisi 6,7 %:iin tai sitä korkeammalle, tämä olisi suuri pettymys ja krypto todennäköisesti olisi vapaapudotuksessa. Älä ylläty, jos näet Bitcoinin laskevan 16 500 dollariin.

Tiedot julkaistaan klo 13.30 GMT (8.30 ET), ja se on viimeinen CPI-raportti ennen Yhdysvaltain keskuspankin 1. helmikuuta tekemää päätöstä koroista.

Altcoinit näyttävät elonmerkkejä

Vaikka Bitcoinilla ja Ethereumilla on ollut huonoja aikoja, maisema on ollut paljon huonompi altcoineille. Alla on prosentuaaliset tuottoprosentit vuonna 2022 10:ltä parhaalta kolikolta 1. tammikuuta 2022.

Kuten tavallista, nämä kolikot ovat huomattavasti epävakaampia ja käyvät kauppaa kuten vipuvaikutteiset Bitcoin-vedot. Tästä seuraa, että tänä vuonna hypyt ovat myös olleet vahvempia kuin kryptolla numero 1.

Tarkasteltaessa 10:tä parasta kolikkoa 1. tammikuuta tänä vuonna, osa tuotoista on ollut seismistä, vaikkakin huomattavasti alhaisemmasta pohjasta. Muista, että 90 %:n pudotus, jota seuraa 50 %:n nousu, on edelleen sama kuin 85 %:n pudotus alkuperäisestä lähtöpisteestä. Yksinkertainen matemaattinen ongelma, jota monet sijoittajat eivät ymmärrä. Näin ollen viimeiset pari viikkoa ovat olleet positiivisia, mutta tämä on silti tila, jonka vuoden 2022 verilöyly on tuhonnut täysin, ja siitä toipuminen kestää hyvin kauan.

Lopulliset ajatukset

Tämä on keskeinen viikko markkinoille ja se on todellinen mittari siitä, kuinka pitkälle taistelu inflaatiota vastaan on edennyt. Keskuspankit ovat pitäneet tiukasti kiinni siitä, että inflaatio on ykkösprioriteetti, ja siitä johtuva korkopolitiikka on murskaanut riskivarat viimeisen vuoden aikana.

Asiat ovat markkinoilla vaikeat, mutta kolmannen peräkkäisen kuukauden inflaatiotiedot saattavat osoittaa valoa tunnelin päässä. Toisaalta maailma on taantuman partaalla sellaisenaan, ja jos inflaatio ottaa askeleen taaksepäin, se on kaksinkertainen isku korkeista koroista ja edelleen jatkuvasta inflaatiosta. Kuten aina, riskivarat tuntevat tuskan.

Kryptosijoittajien on vain toivottava, että keskeinen CPI-luku ei nouse yli 6,5 prosentin.