Yhä useammat ihmiset ympäri maailmaa ovat alkaneet kiinnostumaan pelaamisesta nettikasinoilla tavalla tai toisella. Tämä uusi kiinnostuksen kiinnostuksen nousu on johtunut monista eri asioista, kuten esimerkiksi lisättyjen mahdollisuuksien määrästä ja kotona vietetyn ajan kasvusta.

Samaan aikaan, kryptovaluutat ovat keränneet koko ajan enemmän huomiota ihmisiltä. Tämä on yksi asia, mikä on huomattu myös nettikasinoiden maailmassa. Kryptovaluuttojen tarjoaminen mahdollisena maksutapana pelaajille on hyvä keino houkutella asiakkaita. Tämä onkin usein syy siihen, miksi pelaajat valitsevat tietyn kasinon toisen pelisivuston sijasta. Nykyään monet krypto kasinot Suomessa ovat tulleet suosituiksi , ja loppu Euroopan maista seuraa hyvin lähellä perässä. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle joitakin asioita, joihin sinun kannattaa ottaa huomioon ja pitää mielessä, kun etsit kasinoa, jolla voidaan pelata kryptovaluuttoja käyttämällä.

Varmista, että maksut onnistuvat kryptovaluutoilla molempiin suuntiin

Valitettavasti, kaikki kasinot eivät mahdollista kotiuttamista kryptovaluutoilla, vaikka talletukset voidaan tehdä juuri tällä maksutavalla. Sen takia on hyvä tarkistaa, että voit suorittaa molempia maksutoimenpiteitä samalla valuutalla. Tämä onneksi onnistuu hyvin helposti. Sinun tulee vain siirtyä sivun osaan, jossa kerrotaan kaikista erilaisista maksutavoista. Täällä voit löytää tietoa siitä, mitä maksutavat voidaan suorittaa juuri kryptovaluutoilla.

Jos olet erityisesti bonusten ystävä, on myös hyvä varmistaa, että kasinon tarjoukset ovat saatavilla juuri kryptovaluutoilla. Tämä ei nimittäin aina ole käytäntö, vaikka maksut onnistuisivat juuri kryptovaluutoilla. Siten et pääsisi käyttämään haluamasi kryptovaluuttoja silloin, kun haluat lunastaa tarjouksen. Ota tämä siis myös huomioon ennen, kuin valitset tietyn kryptovaluuttoja tarjoavan pelisivuston.

Varmista, että juuri se kryptovaluutta, jota haluat käyttää, hyväksytään maksutapana

Vaikka kyseistä kasinoa mainostettaisiin sivustona, joka hyväksyy erilaiset kryptovaluutat maksuna, sinun tulee varmistaa sen hyväksyvän juuri ne valuutat, joita haluat käyttää. Hyvin monesti kasino saattaa hyväksyä pelkästään kaikille tutun Bitcoinin maksutapana, kun toiset kasinot tarjoavat mahdollisuuden käyttää jopa 20 erilaista kryptovaluuttaa. Bitcoin, Ethereum ja Litecoin ovat kaikista yleisimpiä maksutapoja myös nettikasinoiden maailmassa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita tietenkään sitä, että ne olisivat ainoita mahdollisia kryptovaluuttoja. Jos sivusto tarjoaa monia erilaisia kryptovaluuttoja maksutapana, tieto tästä asiasta löytyy usein hyvin helposti. Sivustot saattavat mainita asiasta jopa kasinon etusivulla. Siten saat hyvin nopeasti tiedon siitä, onko sinulla tarpeeksi vaihtoehtoja eri kryptovaluuttojen väliltä vai ei.

Minkälainen on kyseisen kasinon pelien valikoima?

Tämä on ehdottomasti yksi tärkeimmistä asioista, joihin sinun tulee perehtyä, kun valitse krypto kasinoa pelaamista varten. Liian usein pelaajat saattavat innostua mukavien bonusten tarjonnasta, ja siten unohtavat pysähtyä miettimään kasinoilla pelaamisen pohjimmaista syytä: pelien pelaamista.

Sen takia on hyvin tärkeää, verrata muutamien eri nettikasinoiden tarjoamaa pelien valikoimaa. Ehkä sinua kiinnostaa pelata erilaisia slot pelejä, kun taas toisia innostaa perinteiset live kasinopelit. Olit sitten kumman vain kaltainen pelaaja, voit löytää varmasti sinulle sopivan kasinon. Silti on hyvin tärkeää, että varmistat asian etukäteen. Sillä tavalla voit olla varma siitä, että kasinon valikoima peleistä tulee viihdyttämään sinua myös pidemmän aikaa, vaikka bonus olisi jo käytetty aikoja sitten.

Onhan kasino lisensoitu luotettavan toimijan puolesta?

Tämä on myös yksi asioista, mikä on erityisen tärkeää ottaa huomioon. Lähes kaikki koko maailman maat, joissa nettipelaaminen on laillista, vaativat sivustolta jonkin valtion tai päätäntävallan tarkistamaan ja säännöstelemään nettikasinon toimintaa. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että sivusto toimii luotettavasti ja reilulla tavalla. Suomella ei ole tällä hetkellä tämän kaltaista lisenssiä, minkä takia suurin osa Suomessa toimivista nettikasinoista käyttävät muita luotettavia lisenssejä.

Kuten monissa muissakin Euroopan Unionin maissa, myös Suomessa on hyvin tärkeää, että kasinolla on EU tai ETA maan lisenssi. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin pelaajan voittoja ei tulla oletettavasti verottamaan, mikä on tietenkin tärkeää. Sen lisäksi tämä kertoo erityisen paljon sivuston luotettavuudesta. Euroopan Unionissa on monia maita, jotka tarjoavat luotettavia lisenssejä. Yksi kuuluisimmista ja luotetuista vaihtoehdoista on Maltan tarjoama Malta Gaming Authority lisenssi.

Se, että valitset kasinon, joka toimii lisenssin alla on hyvin tärkeää. Tällä varmistetaan, että valitset sellaisen kasinon, joka toimii turvallisella ja valvotulla tavalla. Siten voit välttää huijauksen riskit, kun haluat vain pitää hauskaa pelaamalla netissä. Valitettavasti on joitakin tapauksia, jolloin krypto kasinot ovat olleet huijauksia, mutta tätä juuri pyritään minimoimaan lisenssien avulla ja valvomalla sivustojen toimintaa.

Millainen on käyttäjien kokemus tietokoneella ja mobiililaitteilla?

Tämä on yksi asia, mikä unohdetaan silloin tällöin, mutta se on hyvin tärkeää pitää mielessä. Varmistamalla, että sivusto toimii hyvällä tavalla sekä tietokoneella että puhelimella voit olla varma siitä, että sen käyttö pysyy mukavana pidemmän aikaa. Kun haluaisit pitää hauskaa pelaamalla, et varmasti halua joutua kamppailemaan sivuston kanssa, joka ei toimi kunnolla laitteella, jota haluat käyttää.