Marraskuu. Ei hyvä kryptomarkkinoille.

Joten miltä tulevaisuus näyttää siirtyessämme joulukuuhun?

Tärkeimmät asiat ensin. FTX:n romahdus osoitti maailmalle, kuinka läpinäkymättömiä keskitetyt yritykset ovat. Tosiasia on, että keskivertoasiakkaan on lähes mahdotonta tietää, mitä kulissien takana tapahtuu.

Sam Bankman-Fried (SBF) koristeli Forbes-lehtien kansia, puhui Yhdysvaltain kongressille ja oli presidentti Joe Bidenin toiseksi suurin lahjoittaja hänen vuoden 2020 kampanjansa aikana. Jos SBF voi kaatua, kuka on turvassa?

Asiakkaat ovat vastanneet vetämällä bitcoinejaan pörsseistä. Kartoitin alla bitcoinien nettovirrat pörsseihin ja pois pörsseistä FTX:n romahtamisen jälkeen. Malli on aika selvä.

Olin aiemmin analysoinut tätä reaktiota yksityiskohtaisesti romahduksen jälkeisellä viikolla.

Vastaus, jota johti pääasiassa Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao – hän, jolla on toinen lempinimi: CZ – oli todiste ketjun varoista. Koska ironista kyllä, lohkoketjun oli tarkoitus olla täydellisessä asemassa ratkaisemaan kaikki tämä.

Twiittasin tämän CZ:lle, kun romahdus oli tapahtumassa. Sen lisäksi, että se on tuskallisen ironista, se on minusta sekä turhauttavaa että surullista.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022