Miten hyödyketoken Metacade (MCADE) eroaa Aavesta (AAVE) ja Enjinistä (ENJ)?

Eri kryptovaluuttatokeneita on nykyään valtavasti. Siksi ei olekaan mikään ihme, että niiden valitseminen saattaa aiheuttaa hämmennystä. Koska MCADE-tokenin potentiaalista Metacade-alustalla puhutaan paljon, on hyvä samalla myös pohtia, miten se voisi mullistaa metaversumipelaamisen. Sen jälkeen voimme arvioida, miten se pärjää vertailussa AAVE- ja ENJ-tokeneihin.

Metacade – paras sijoitusmahdollisuus

Metacade on paljon muutakin kuin metaversumiprojekti; se on yhteisölähtöinen pelikeskus, joka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia rahan ansaitsemiseen. Tämä tekee alustan MCADE-tokenista hyvän hajautusvaihtoehdon kryptosijoittajille. Metacade on nerokas sekoitus metaversumia, pelaamiseen liittyviä ansaitsemismahdollisuuksia ja yhteisöllistä toiminta, joka tekee sen MCADE-tokenista muista poikkeavan sijoitusmahdollisuuden.

Voidaksemme ymmärtää sen tarjoamat mahdollisuudet, on meidän tarkasteltava MCADE:n tulevaa Pre-salea. MCADE-tokenin lanseerauksessa on tarkoitus palkita ne sijoittajat, jotka huomaavat sen potentiaalin ja lähtevät mukaan jo varhaisessa vaiheessa. 1,4 miljardin tokenin hinta alkaa vain 0,008 dollarista ja nousee sitten lopulta 0,020 dollariin. Metacaden tulevaisuudennäkymien kartoittamiseksi sitä on syytä verrata muutamaan muuhun tokeniin ja selvittää, miten se eroaa niiden malleista ja parantaa niitä.

AAVE- ja ENJ-haltijat alkaneet investoida Metacadeen

Metacade-hanke on herättänyt kiinnostusta monissa sijoittajissa – myös niissä, joilla on jo ollut omistuksessaan AAVE- ja ENJ-tokeneita. Tässä on sen syy.

Aave on avoimen lähdekoodin likviditeettiprotokolla , jonka avulla käyttäjät voivat tallettaa varojaan, panostaa ja lainata. Yhteisö käyttää AAVE-tokenia myös äänestääkseen heitä koskevista päätöksistä. Se on tällä hetkellä asettunut 80 dollariin, ja saavuttanut yhdessä vaiheessa jopa 638 dollarin rajapyykin.

ENJ on Enjin-protokollan käyttämä token, joka perustettiin vuonna 2009 auttamaan peliyhteisöä. Se on Ethereumin lohkoketjussa oleva ERC-20-token, jonka voi ansaita pelaamalla pelejä ja jota voi käyttää pelialustojen tuotteiden maksamiseen. Hintahistoria on tässä tapauksessa vaatimattomampi, sillä maksimiarvo on yli 4,85 dollaria ja nykyinen arvo on hieman alle 0,50 dollaria.

Vaikka nämä tokenit ovat saavuttaneet jonkin verran suosiota, Metacade-projektin tulo on antanut Aave- ja Enjin-tokeneiden haltijoille uuden vaihtoehdon, jonka lisäämistä salkkuihin voi harkita.

Mikä on Metacade?

Metacade on uusi, innovatiivinen metaversumiprojekti, joka tarjoaa pelaajille pääsyn immersiivisten arcade-pelien pariin sekä antaa heille tunteen tilan omistajuudesta. Samanhenkisiä pelaajia, kryptosijoittajia ja kehittäjiä reaaliajassa yhteen tuovana alustana Metacaden voidaan odottaa muodostavan merkittävän osan metaversumia.

Monet Web3-projektit keskittyvät vain yhteen tai kahteen peliin, mutta Metacade tarjoaa pelaajille kokonaisen pelihallin. Täällä he voivat tienata rahaa pelaamisellaan ja olla vuorovaikutuksessa kehittäjien kanssa luodakseen uusia pelejä, joita ihmiset todella haluavat pelata!

Osana Web3-yhteisöä ja metaversaalista pelikeskittymää tokenomics-malli kannustaa itseään ylläpitävään ekosysteemiin MCADE-kolikon avulla. MCADE:n myötä käyttäjät päättävät, mitä pelejä kehitetään ja miltä Metacaden tulevaisuus näyttää. Ansaitakseen lisätuloja käyttäjät voivat myös panostaa tokeeitaan, osallistua pelien testaukseen ja saada palkkioita yhteisöllisestä sitoutumisesta. Metacade palkitsee myös pelinkehittäjiä rahoituslähteenä toimivilla Metagranteilla, jotta he voivat luoda pelejä alustalle.

Presalessa on tarjolla 1,4 miljardia MCADE-tokenia. Alhaisempi alkuhinta on asetettu palkitsemaan sijoittajia siitä, että he ovat lähteneet mukaan jo varhaisessa vaiheessa, ja odotuksena on hinnan nouseminen ajan myötä. Tuloja tuottava malli on suunniteltu pitämää tulovirtaa yllä ja edistämään tokenin arvonnousua sen kysynnän kasvaessa.

Ylittääkö Metacade AAVE:n ja ENJ:n?

Kryptovaluuttatapahtumia on tunnetusti vaikea ennustettaa, eikä minkään uuden tokenin lanseerauksen voida taata saavuttavan lopulta tiettyä arvoa. Voimme kuitenkin määrittää, tarjoaako uusi projekti jotakin sellaista arvoa, jonka pitäisi saada sen arvo nousemaan niin, että se ohittaa muut markkinoilla olevat tokenit.

Metacaden kohdalla Pre-salen ympärille syntynyt pöhinä antaa sellaisen vaikutelman, että se voisi lähteä nousukiitoon. Tämän projektin etenemissuunnitelman tarkastelu osoittaa, että seuraavat vaiheet on merkitty selvästi: vuoden 2022 lopussa tapahtuvaa Pre-salea seuraa tokenin listautuminen useisiin huippupörsseihin vuoden 2023 alussa. Kaiken tämän perusteella katseet ovat kiinnittyneet MCADE:hen, sillä se saattaa hyvinkin ampaista AAVE:n ja ENJ:n ohi.

Onko Metacade pitkän aikavälin sijoitus?

Metacade on vakaalla konseptilla varustettu token, jolla on vahva ekosysteemi ja omistautunut tiimi sen takana. Vaikka kryptomarkkinat kääntyivät laskuun vuonna 2022, on Metacaden kaltaisilla metaversumihankkeilla edelleen vankat tulevaisuudennäkymät, mikä tekee niistä viisaita sijoituksia pitkällä aikavälillä.

Metacaden tapauksessa kehittäjät ovat kehittäneet fiksun yhdistelmän metaversumia, pelaamista ja kryptovaluuttasijoittamista yhdessä paikassa. Web3-yhteisön kasvaessa ja ihmisten viihtyessä yhä paremmin virtuaalimaailmassa kiinnostus näitä toimintoja kohtaan vain lisääntyy, joka tekee Metacadesta tulevaisuuden metaversumikeskittymän.

On syytä pitää mielessä, että digitaaliset valuutat voivat olla kannattavia monella tapaa aina inflaation torjumisesta sijoitussalkun hajauttamiseen. Kun maailma on tällä hetkellä kaikenlaisen poliittisen epävarmuuden ja taloudellisten mullistusten vallassa, on helppo ymmärtää, miksi ihmiset turvautuvat näihin tokeneihin eräänlaisena rahan turvasatamana. Erityisesti Metacaden kohdalla käytetty malli näyttää vahvistamaan MCADE-tokenia ja edistämään sen arvonnousua, kun se listautuu tärkeimpiin pörsseihin vuoden 2023 alussa.

Mikä on paras hankinta: Metacade, AAVE vai ENJ?

Nämä kolme tokenia tekevät kaikki eri asioita ja niillä on erilaisia evankelistoja. Ottamalla makronäkymän niiden toiminnoista ja niitä ympäröivästä nykyisestä ekosysteemistä, voimme sanoa, että Metacade metaversumipeliprojekti, on tällä hetkellä erittäin suositeltava sijoituskohde.

Nämä kolme tokenia toimivat eri tavoin ja niillä on eri puolestapuhujat. Kun niiden toimintoja ja niitä ympäröivää nykyistä ekosysteemiä tarkastellaan makrotasolla, voidaan sanoa, että Metacaden metaversumipelihanke on tällä hetkellä suositeltavin sijoituskohde. Se tarjoaa paremman ekosysteemin ja raikkaan lähestymistavan, kun taas AAVE- ja ENJ-kolikot eivät ole vielä lunastaneet alkuvaiheen lupauksiaan.

Niiden White papereissa mainitut vahva yhteisöllinen näkökulma, keskeiset kumppanuudet ja kannustimet viittaavat siihen, että MCADE saa hyvän alun lanseerauksen jälkeen. Varhaiset sijoittajat toivovat saavansa presale-ostoistansa välittömästi tuottoa heti kun se on listattu suurimpiin pörsseihin.

Onko Metacadea ostamisen arvoinen?

Kaikki käytettävissä olevat tiedot puhuvat sen puolesta, että Metacade on erittäin suositeltava ostos useammastakin syystä.

Kryptovaluuttamarkkinat saattavat olla toipumassa vaikeista kuukausista, ja on varmaa, että osaavat sijoittajat jatkavat yhä vakaimpien projektien tukemista. Metacade kuuluu tähän kategoriaan, koska se tarjoaa jännittävän yhdistelmän metaversumia, arcade-pelaamista ja mahdollisuuden pelaamisella ansaitsemiseen.

Tokenin presale alkaa vain 0,008 dollarin hinnalla , minkä jälkeen hinta nousee vähitellen. Näin ollen kyseessä on huomionarvoinen hanke, joka herättää paljon kiinnostusta ja johon kannattaa lähteä mukaan ennen kuin hinta ampaisee nousuun..