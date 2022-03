Kaikista yksityisyyskolikoista, Monero on eniten nousussa. Venäjän vastaisten pakotteiden uskotaan lisäävän kyber-rikollisuutta, ja Moneron kaltaiset tokenit ovat yleistymässä, koska hakkerit vaativat niistä todennäköisesti maksuja.

Tässä artikkelissa on kaikki, mitä sinun tulee tietää Monerosta, mukaan lukien onko se ostamisen arvoinen ja parhaat paikat ostaa Monero nyt.

Parhaat paikat ostaa Monero nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

KuCoin

KuCoin on maailmanlaajuinen kryptovaluutta vastineeksi lukuisia digitaalisten hyödykkeiden ja cryptocurrencies. Käynnistettiin syyskuussa 2017 KuCoin on kasvanut yhdeksi suosituimmista salauksen vaihtoa ja on jo yli 5 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää yli 200 maassa ja alueella. Mukaan Alexa liikennettä ranking, KuCoin kuukausittainen ainutlaatuinen vierailu sijoittuu top 5 maailmanlaajuisesti.

Mikä Monero on?

Monero on vuonna 2014 perustettu yksityisyyteen ja nimettömyyteen keskittyvä token. Sen tekijöiden mukaan, yksityisyys ja turvallisuus ovat heidän ykkösprioriteettiaan. Tehokkuus ja helppokäyttöisyys tulevat toiseksi.

Ekosysteemin tavoitteena on myös tarjota suojaa kaikille käyttäjille, myös niille, joilla ei ole teknistä taustaa.

Moneron hinnannousu osuu myös muiden omaisuuserien, kuten osakkeiden, hintaliikkeen kanssa. Dow Jones ja Nasdaq 100 -futuurit nousivat keskiviikkoaamuna, kun Ukrainan presidentti sanoi olevansa valmis kompromissiin Nato-jäsenyydestä ja irtautuneista alueista.

Pitäisikö Monero ostaa tänään?

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Monero – hintaennuste

Wallet Investor tekee positiivisen ennusteen. He odottavat Moneron hinnan nousevan 196,26 dollarista 247,74 dollariin vuodessa. Tämä tarkoittaa 26,23 %:n ansaintapotentiaalia yhdessä vuodessa.

He ennustavat viiden vuoden kuluttua yhden XMR:n vaihtavan 609 dollarilla, yli kolme kertaa nykyisen hinnan.

