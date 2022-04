Yksityisyyden suoja Monero nautti suosion noususta Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kasvaen tasaisesti siitä lähtien. Yksi syy on sen koettu suoja hakkerihyökkäyksiä vastaan.

Kryptomarkkinoiden synkkyyden päivänä Monero on yksi ainoista nousijoista. Se on lisännyt arvoaan 11 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Moneroa, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Monero nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta XMR Binance tänään

Buxano

Trade Crypto -vaihtoehdot Buxano, maailman ensimmäinen foorumi, joka tarjoaa vertaisverkkoja Cryptocurrency Parit. Me tarjoavat suoran Crypto-vaihtoehdon kaupankäynnin vertaisryhmien välillä, jotka on asettunut Bitcoinissa, mikä poistaa mahdollisuuden virheelliseen peliin, joka voi tapahtua perinteisillä binaarisilla vaihtoehdoilla Jos kaupankäynti tehdään välittäjälle.

Osta XMR Buxano tänään

Mikä on Monero?

Moneron tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen hajautuksen taso, jossa käyttäjien ei tarvitse luottaa muihin verkossa oleviin.

Sen token, XMR, on täysin vaihdettavissa oleva, mikä tarkoittaa, että kryptosiirtojen, lähettäjien ja vastaanottajien tiedot piilotetaan oletusarvoisesti. Moneron kannattajien mukaan, sillä on etu verrattuna muihin yksityisyyttä suojaaviin kolikoihin, kuten Zcashiin, jotka ovat ”selektiivisesti läpinäkyviä”.

Monero käyttää rengasallekirjoituksia salatakseen nämä tiedot. BLohkoketjun aiemmat transaktiotulot valitaan ja toimivat houkuttimina, mikä tarkoittaa, että ulkopuoliset tarkkailijat eivät voi kertoa, kuka sen on allekirjoittanut.

Varmistaakseen, että tapahtumia ei voida linkittää toisiinsa, Monero luo jokaiselle tapahtumalle kertaluonteiset salaperäiset osoitteet.

Pitäisikö Monero ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Monero – hintaennuste

Monero käy tällä hetkellä kauppaa hieman alle 245 dollarilla. Price Predictionin mukaan se saavuttaa 1 317 dollaria vuonna 2026, mikä tekee siitä hyvän sijoituksen.

Smartereumin mukaan, Moneron hinta kolminkertaistuu vuoteen 2026 mennessä. Long Forecast on paljon vähemmän optimistisempi, ennustaen, että Moneron käy kauppaa noin 288 dollarilla kahden vuoden kuluttua.

Monero sosiaalisessa mediassa