Moneron (XMR) hintaennuste vuoteen 2025 – tästä syytä sijoittajat suosivat Metacadea (MCADE)

Alan johtavien asiantuntijoiden mukaan GameFi ja play-to-earn (P2E) lähtevät räjähdysmäiseen kasvuun vuosina 2023-2025 . Alan uudet tulokkaat ovat jo nyt saavuttamassa merkittävää kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, usein laajempien markkinoiden vakiintuneiden toimijoiden kustannuksella. Moneron hintaennuste 2025 kuvastaa tätä suuntausta. Monet sijoittajat valitsevat nyt kryptopelien tähden Metacaden Moneron sijaan. Lue lisää, niin ymmärrät, miksi näin on.

Metacade on valmis loistamaan

Metacade on nouseva tähti , josta on lyhyessä ajassa tullut yksi GameFi-sektorin kohutuimmista toimijoista. Metacade erottuu edukseen, koska se sijoittuu kolmen keskeisen alueen – metaversumin, arcade-pelien ja kryptojen – yhtymäkohtaan. Yrityksen tavoitteena on tulla pelaajien, kehittäjien, sijoittajien ja kryptofanien tärkeimmäksi Web3-yhteisöksi.

Metacade on osoittautunut erittäin suosituksi sijoittajien keskuudessa, koska se tarjoaa todellista arvoa kaikille kryptopelaamisesta kiinnostuneille. Lohkoketjupelaajat nauttivat vertaansa vailla olevasta pelivalikoimasta, jossa on aitoa P2E-potentiaalia. Kehittäjät hyötyvät alustasta, jolla he voivat testata ja markkinoida pelejään, järjestää kilpailuja ja löytää uusia työntekijöitä. Sijoittajat ja kryptofanit voivat puolestaa hankkia tuloja kannattavien sijoitus- ja panostusmahdollisuuksien kautta. Jokaiselle löytyy siis jotakin!

Kuinka Metacade toimii

Mark Twain neuvoi aikoinaan: ”Etsi työ, josta nautit, niin sinun ei tarvitse tehdä töitä päivääkään elämässäsi.” Tämä ajatus pätee ehdottomasti Metacaden pelaajiin, jotka voivat ansaita tuloja Play2Earn-pelien, Compete2Earn-kilpailujen ja -turnausten, Create2Earn-sisällönluonnin ja Work2Earn-testauksen ja -töiden kautta. Metacade yhdistää pelaajat ja kehittäjät keskenään suoraan, mikä avaa mahdollisuuksia markkinatutkimukseen, uusiin peleihin ja rekrytointiin.

Metacade korostaa sitoutumistaan jäseniinsä ja on oikeutetusti ylpeä Metagrants-aloitteestaan. Metagrants tarjoaa suunnittelijoille rahoitusta uusien jännittävien pelien kehittämiseen alustalla. Kun otetaan huomioon Metacaden yhteisöpohjainen malli, joka johtaa lopulta täydellisen DAO:n perustamiseen, on selvää, että Metacaden kaikki osat hyötyvät koko ryhmän synergioista.

Moneron salaisuus

Moneron (XMR) lähtökohta on yksinkertainen: se tarjoaa salaisia, anonyymejä ja jäljittämättömiä vertaisvaluuttatransaktioita. Tämä älykäs toiminto on Moneron (XMR) suurin vahvuus – ja samalla suurin heikkous. On paljon ihmisiä, joilla on perusteltuja syitä haluta pitää liiketoimintansa yksityisenä. Toisaalta on myös niitä, jotka haluavat suorittaa salaisia transaktioita peitelläkseen laittomia toimia, kuten huumekauppaa, korruptiota tai petoksia.

FTX-romahduksen jälkeen ihmiset, jotka ovat menettäneet suuria summia rahaa, peräänkuuluttavat yhä tiukempia säännöksiä . On selvää, että jos SEC:n kaltaiset organisaatiot toteuttavat tällaisia vaatimuksia, se voi tehdä Moneron (XMR) asemasta vähintäänkin haastavan ja pahimmillaan jopa kestämättömän.

Metacade (MCADE) ohittaa Moneron (XMR)

Vaikka Monero joutuu olemaan huolissaan uusien säännösten vaikutuksista, Metacadella ei ole syytä sellaiseen huoleen. Se voi odottaa olevansa osa markkinasektoria, joka on menossa vain yhteen suuntaan. Metacaden tehokas liiketoimintamalli , joka yhdistää kryptopeliyhteisön kaikki osapuolet, on saavuttanut niin asiantuntija-analyytikkojen, kehittäjien, pelaajien kuin sijoittajienkin suosion. Mikä parasta, jotkut kokeneet sijoittajat ennustavat suurta kasvua yhtiön osakekurssille, kun se lanseerataan – varsinkin jos aikoo hyödyntää sen upean presale-tarjouksen .

Kaiken kaikkiaan on helppo nähdä, miksi Metacade on selvästi parempi sijoitusmahdollisuus verrattuna Moneroon.

Metacaden (MCADE) hintaennuste

Voit yhä ostaa osuuden Metacadesta 0,02 dollarin ennakkohintaan. Ennustettu lanseeraushinta näyttää jo nyt takaavan edullisen tuoton varhaisille sijoittajille, mutta vasta kun P2E-markkinat lähtevät todella käyntiin, asiat voivat muuttua mielenkiintoisiksi. The Sandboxin (SAND) sijoittajat näkivät lanseerauksen yhteydessä satakertaisen tuoton markkinoiden huipulla, ja on mahdollista, että Metacade toistaa ilmiön vuosien 2023 ja 2025 välillä, mikä tekee siitä paremman sijoituskohteen kuin Monero.

On kuitenkin oltava nopea, mikäli mielii saada kaiken irti Metacaden presalesta , sillä ensimmäinen vaihe myydään nopeasti loppuun.

Moneron (XMR) hintaennuste

Kun ennustetaan Moneron hintaa vuoteen 2025 asti, on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja. Ensinnäkin, jos volyymit pysyvät alhaisina, ei ihmisillä ole tarvetta Monerolle. Toiseksi, jos sääntelyviranomaiset vaativat kovasti suurempaa avoimuutta, se voi merkitä ongelmia Moneron kaltaisille salaisille palveluille. Kolmanneksi on aina olemassa mahdollisuus, että Monero hakkeroidaan, mikä vahingoittaa sen mainetta. Näistä syistä Moneron hintaennuste vuoteen 2025 on se, että vuoden 2022 lopun 145,38 dollarin hintaan ei tule nousua.

Sijoittajat suosivat Metacadea Moneron sijaan

Valinta Metacaden ja Moneron välillä ei ole vaikea päätös. Näistä toinen on jännittävä, innovatiivinen tulokas nousevalla alalla. Toinen tarjoaa palvelua, jonka kryptoalaa siistimään pyrkivät sääntelyviranomaiset voivat realistisesti kieltää. Ei ole siis mikään ihme, että sijoittajat valitsevat Metacaden (MCADE) Moneron (XMR) sijaan. Voit liittyä heidän joukkoon tarttumalla tilaisuuteen ja ostaa sitä presale-hintaan .

