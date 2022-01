Bitcoinin pomppiminen viimeaikaisista alamäistä voi estyä, jos lippulaivakryptovaluutta liukuu jälleen alle 37 000 dollarin, ja tappiot jatkuvat todennäköisesti, kun otetaan huomioon, että perinteisillä rahoitusmarkkinoilla voi syntyä uusia myyntipaineita.

Tällaisessa skenaariossa Bitcoinin hinta voisi vetäytyä kohti tärkeimpiä kysyntäalueita 35 – 33 000 dollarin ja 33 000 dollarin välillä, ja sen kumulatiiviset tappiot kaikkien aikojen huipun saavuttamisen jälkeen olisivat + 50 %.

Vaikka notkahdus voisi olla huolestuttava signaali viitekryptolle, Morgan Stanleyn analyytikot sanovat, että tämä ei ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

Sheena Shah, pankin tutkimuspäällikkö krypto sanoi tunnusti raportissa, että ei ole helppoa arvioida, mikä on krypto-omaisuuden käypä arvo, varsinkin kun otetaan huomioon omaisuusluokan spekulatiivinen luonne.

Tutkimusmuistion mukaan Bitcoinin korjaus on edelleen aiemmissa sykleissä nähtyjen karhumarkkinoiden romahdusten rajoissa. Historialliset tiedot osoittavat, että Bitcoinin hinta on romahtanut massiivisesti noin 15 karhumarkkinoilla elämänsä aikana, ja viimeisin lasku on ollut 50 prosenttia tai enemmän, eikä se ole yksittäistapaus.

Pankki viittaa 28 000 dollariin tämän markkinasyklin keskeisenä hintatasona, sillä se edustaa kolikon 52 viikon alinta tasoa. Jos palautuminen vahvistuu ja BTC/USD rikkoo ja pitää 45k dollaria, markkinat voivat odottaa lisää voittoja mahdollisen rallin keskellä.

Morgan Stanleyn mielestä sijoittajien tulisi kuitenkin tarkkailla markkinoita tarkasti, sillä todennäköinen skenaario on, että krypto-omaisuus pysyy korjausliikkeessä makrotrendien keskellä.

Kryptoanalyytikko Rekt Capital ajattelee yhtä paljon ja totesi maanantaina Bitcoinin vetäytyessä 38 300 dollarin korkeuksista, että BTC / USD voisi vielä nähdä väärennetyn läpimurron. Hän sanoo, että olisi tärkeää huomioida tällainen skenaario, jossa Bitcoin näkee ylöspäin kääntymisen vain vetäytyäkseen jyrkästi.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022