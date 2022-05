Eilen Binance Smart Chainin julkaisun jälkeen, Marshall Rogan Inu saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 0,04 dollaria CoinMarketCapin mukaan. Se julkaistiin myös PancakeSwapissa. Sen nousu jatkuu tänään.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Marshall Rogan Inu, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Marshall Rogan Inu nyt

Koska MRI on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa MRI nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi MRI -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien MRI -kolikot.

Mikä on Marshall Rogan Inu?

Marshall Rogan Inu on meemikolikko, jossa yhdistyvät UFC- ja koira-aiheiset kolikot. Se ilmoittaa olevansa ensimmäinen token, joka tarjoaa UFC-taistelijoille suoraa sponsorointia, minkä se tekee Etherillä ja sen alkuperäisellä MRI-tokenilla.

He voivat käyttää varoja kulujensa kattamiseen ja olla tekemisissä yhteisön kanssa. MRI sponsoroi taistelijoiden tapahtumia ja harjoitusleirejä, sekä auttaa rahoittamaan sairaanhoitoa heidän terveytensä tukemiseksi ja ansaintapotentiaalin lisäämiseksi.

MRI:n sponsoroimien urheilijoiden joukossa ovat Chael Sonnen, Brandon Moreno, Bobby Gree, Derek Brunson ja muut. Projekti nimettiin suositun UFC-kommentaattorin, Joe Roganin, koiran, Marshall Roganin, mukaan.

Pitäisikö Marshall Rogan Inu ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enemmän kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Marshall Rogan Inu – hintaennuste

Price Prediction ennustaa, että Marshall Rogan Inun hinta nousee tänä vuonna vähintään 0,097 dollariin. Se voi nousta aina 0,11 dollariin, keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 0,10 dollaria.

Vuonna 2023 yksi MRI maksaa vähintään 0,15 dollaria. Se voi nousta 0,17 dollariin, keskihinnan ollen 0,15 dollaria ympäri vuoden. He ennustavat 0,26 dollarin huippua kahdessa vuodessa ja 0,30 dollarin vähimmäistasoa vuonna 2025.

Marshall Rogan Inu sosiaalisessa mediassa