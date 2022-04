Multichainin kehittämät ratkaisut, jotka käyttävät MULTIa alkuperäisenä valuuttanaan, mahdollistavat lähes kaikkien lohkoketjujen yhteistoiminnan. Token on huipussaan johtuen positiiviseen kehitykseen liittyvistä uutisista, ja se oli lisännyt arvoonsa kirjoitushetkellä 43 prosenttia.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää kaikki tarvitsemasi tiedot: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa MULTI nyt.

Koska MULTI on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa MULTI nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien MULTI -kolikot.

MULTI on uutisoinut, että se tukee nyt yhteensä 41 lohkoketjua ja vajaata 2 000 tokenia. Sen ketjujen välinen reititinprotokolla tukee ristikkäisiä ketjuja Ethereumin, BSC:n, Fantomin, Arbitrumin, Polygonin, Avaxin, Moonbeamin, Bitcoinin, Litecoinin, Polkadotin, Cosmosin, Terran, Solanan ja vastaavien välillä.

Multichain on ketjun sisäisen omaisuuden yhteentoimivuuden infrastruktuuri, jonka on tarkoitus olla Web3:n paras reititin. Aikaisemmin Anyswap, MULTI pyrkii palvelemaan erilaisten ja monimuotoisten lohkoketjujen tarpeita, jotta niistä tulee yhteentoimivia.

Multichain laskuttaa itseänsä nopeana, turvallisena, edullisena ja luotettavana tapana vaihtaa tietoja ja arvoa sekä valvontaa ketjujen välillä.

Mikään ei voi korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Tech News Leader ennustaa, että Multichain voi nousta 17,58 dollariin vuodessa ja 58,28 dollariin viidessä vuodessa, ja rikkoa 400 dollaria vuosikymmenessä.

Digital Coin Pricen ennuste on paljon optimistisempi, ja sen ennustetaan nousevan 31,19 dollariin tämän vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2023 he ennustavat sen käyvän kauppaa vähintään 29,09 dollarilla, nousten aina 35,04 dollariin. Sen arvo on välillä 27–37 dollaria vuonna 2024.

