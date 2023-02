Nämä 5 metaversumin kryptoprojektia tulevat kukoistamaan vuonna 2023

Ei ole mikään salaisuus, että kryptomarkkinat ovat kamppailleet vuoden 2022 myrskyisissä olosuhteissa. FTX on viimeisimpänä konkurssiin mennyt suuri kryptoyritys, ja taloudelliset olosuhteet maailmanlaajuisesti ovat vaikuttaneet nykyisiin karhumarkkinoiden tilanteeseen. Sijoittajille on yhtä lailla haastavaa tietää, mihin sijoittaa rahansa turvallisesti ja kannattavasti. Hyvä uutinen on, että kryptomarkkinoiden näkymät tuntuvat osoittavan elpymisen merkkejä vuonna 2023, ja joidenkin metaversumikryptoprojektien on määrä nousta huimasti.

Tässä on viisi parasta metaversumikryptoprojektia, jotka tulevat todennäköisesti nousemaan tänä vuonna:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – Paras metaversumikryptoprojekti vuonna 2023

Metacade on luomassa metaversumin suurinta Web3-pelihallia, joka tarjoaa peliharrastajille yhteisöllisen keskuksen, jossa he voivat hengailla samanhenkisten ihmisten kanssa nauttiessaan samalla laajimman lohkoketjupohjaisten P2E-videopelien (play-to-earn) pelaamisesta. Pelaajat voivat joko pelata rennosti ystäviä ja perhettä vastaan tai osallistua P2E-turnauksiin, joissa on mahdollisuus ansaita muhkeita kryptopalkintoja.

MCADE-tokenin haltijat voivat ansaita passiivista tuloa useilta muitakin väyliä pitkin ja alustan ensisijaisesta tehtävästä P2E-pelikeskuksena. Create2Earn-aloite palkitsee käyttäjiä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta yhteisön kanssa heidän kirjoittaessaan peliarvosteluja, jakaessaan pelivinkkejä muille käyttäjille, jakaessaan alfoja ja osallistuessaan säännöllisiin yhteisön live-keskusteluihin.

Muita alustan omavaraistaloudesta rahoitettuja tulovirtoja ovat Compete2Earn, jonka avulla pelaajat voivat panostaa MCADE-tokeneita osallistuakseen verkkoturnauksiin ja palkintojen arvontaan, sekä vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen uusi Work2Earn-ominaisuus, jossa jäsenet voivat hakea parhaita Web3- ja GameFi-työpaikkoja, jotka on julkaistu yhteisön työpaikkaportaalissa.

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa jäsenilleen ansaintamahdollisuuksia, se pyrkii edistämään metaversumin pelialan innovointia uraauurtavan Metagrants-järjestelmänsä avulla. Aloittelevat pelinkehittäjät voivat saada kryptorahoitusta tukeakseen uusien yksinoikeudella tuotettujen pelien tuotantoa, joista heidän kollegansa ja muut MCADE-tokenien haltijat äänestävät. Tämä on osa Metacaden demokratisointia, joka johtaa siihen, että siitä tulee täysimittainen hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO) vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen mennessä.

Onko MCADE ostamisen arvoinen?

Metacaden presale-tapahtuma käynnistyi hiljattain. Se on jo nyt herättänyt valtavasti kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, ja betavaihe myytiin loppuun kolmessa viikossa. Tämä vauhti ei ole osoittanut merkkejä hidastumisesta myöhemmissäkään vaiheissa, mikä tekee siitä erinomaisen sijoitusmahdollisuuden innokkaille ja varhaisille sijoittajille.

Ennusteet viittaavat siihen, että MCADE-tokenin suosio ja arvo tulevat nousemaan huimasti, kun tokenien kysyntä kasvaa presalen jälkeen. Tämä tekee Metacadesta ensiluokkaisen potentiaalisen sijoituskohteen vuodelle 2023.

>>> Voit osallistua MCADE:n presaleen täällä <<<

2. Decentraland (MANA) – Hajautettu virtuaalikiinteistöprojekti nousee vuonna 2023

Decentraland on vakiintunut metaversumin digitaalinen kiinteistöprojekti, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa digitaalisia tontteja ja rakentaa erilaisia 3D-kokemuksia hyödynnettäviksi monin eri tavoin. LAND-tonttien käyttökohteita ovat esimerkiksi pelit, digitaaliset kokoushuoneet ja verkkotaidenäyttelyt. Koska LAND-tontin hyödyntämiselle on vain vähän rajoituksia, on tuloksena laaja virtuaalimaailma, jota muut pelaajat voivat tutkia vapaasti.

Jokainen digitaalinen tontti ostetaan, myydään ja vaihdetaan NFT:nä verkkomarkkinoilla, ja kukin tontti käsittää 256 neliömetrin alueen. Decentralandin metaversumissa on 90 000 tällaista digitaalista tonttia, joista jokaisen päälle voidaan rakentaa ainutlaatuisen kokemuksen tarjoamiseksi muille käyttäjille.

Onko MANA ostamisen arvoinen?

Decentraland on viime aikoina joutunut tarkastelun kohteeksi, sillä käyttäjät ovat kyseenalaistaneet, saavatko he vastinetta rahoilleen tonttien ollessa suhteellisen kalliita. Tämän torjumiseksi vuoden 2023 suunnitelmiin kuuluu SDK 7:n julkaisu, joka parantaa alustan suorituskykyä, kun taas uusi DCL-editori julkaistaan toisella neljänneksellä mullistamaan moninpelikokemuksen.

Natiivia MANA-tokenia käytetään helpottamaan transaktioita markkinapaikalla ja käyttäjien maksamaan kokemuksista metaversumissa. Decentraland on edelleen yksi Web3-maailman suurimmista metaversumialustoista, jonka kaikkien aikojen korkein (ATH) markkina-arvo on lähes 10 miljardia dollaria.

Decentralandin hintaennuste viittaa siihen, että alustan suunnitelmat vuodelle 2023 sekä niiden digitaalisten tonttien lähes avoimet käyttäjätapaukset johtavat kolikon arvon nousuun lähivuosina nykyisestä 0,441257 dollarin arvostaan takaisin edelliseen ATH-arvoonsa, joka oli 3,28 dollaria vuoden 2021 härkämarkkinoilla.

3. Shiba Inu – Meemikolikko, jolla on oma seuraajakunta, kasvaa vuonna 2023

Shiba Inu lanseerattiin julkisuudessa 410 triljoonalla SHIB-tokenilla, jotka lähetettiin Ethereumin perustajan Vitalik Buterinin lompakkoon. Buterin poltti tunnetusti 90 % saamastaan tarjonnasta eli lähes puolet koko SHIB-tokenin tarjonnasta, jonka arvo oli 6,7 miljardia dollaria.

Tämä teko nosti Shiba Inun kryptofanien tietoisuuteen ja se on auttanut Shiba Inua keräämään uskollisen ja omistautuneen kannattajakunnan SHIB-meemikolikolleen. Shiba Inun tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu metaversumi, jonka avulla yhteisön jäsenet voivat olla vuorovaikutuksessa virtuaalitodellisuudessa. Sitä pidetään laajalti erinomaisena lähtökohtana kaikille, jotka ovat vasta-alkajia kryptovaluuttojen parissa.

Lisäksi Shiba Inulle kehitetään parhaillaan Shibarium-nimellä tunnettua Layer 2 -skaalausratkaisua. Yhtiö väittää, että Shibarium mahdollistaa nopeammat ja halvemmat transaktiot kuin nykyiset Ethereum Layer 1 -ratkaisut. Shiba Inu toivoo tämän rohkaisevan useampia dApp-ohjelmia rakentamaan Shibariumin päälle, mikä tarjoaisi lisäarvoa SHIB-tokenin haltijoille.

Onko SHIB ostamisen arvoinen?

Shiba Inu -yhteisön jäsenillä on jo nyt mahdollisuus tutustua metaversumiin, tutkia NFT:n taidegallerioita ja käyttää erilaisia DeFi-tuotteita. Shibarium näyttää kuitenkin mullistavan tilanteen muuttamalla Shiba Inu -ekosysteemiä ja tuomalla sen samalle viivalle muiden suurten lohkoketjutoimittajien kanssa.

Tämä on jännittävä uutinen nykyisille SHIB-kolikon haltijoille, jotka nauttivat tällä hetkellä vain vähän hyötyjä. Kun tokenia kaupataan tällä hetkellä 0,000010 dollarin hintaan, erinomaisia arvoja etsivillä uusilla sijoittajilla on loistava tilaisuus hyödyntää noususuhdannetta, kun Shiba Inu laajentaa kryptomarkkinoiden uusille sektoreille ja lisää alustaansa toiminnallisuutta ja hyödyllisyyttä.

4. The Sandbox (SAND) – Julkkisten tukema metaversumikryptoprojekti herättää edelleen suurta kiinnostusta vuonna 2023

Ensisilmäyksellä The Sandboxin tarjonta on samankaltainen kuin Decentralandin, sillä sekin on metaversumikryptoprojekti, jonka avulla käyttäjät voivat luoda verkkokokemuksia laajassa digitaalisessa maailmassa. Ero näiden kahden projektin välillä löytyy The Sandboxin vertaansa vailla olevista käyttäjien luoman sisällön (UGC) luontityökaluista, joita kuka tahansa voi käyttää luodakseen kiehtovia ja houkuttelevia omaisuuseriä ja pelikokemuksia rahaksi muuttamista varten.

The Sandboxin online-työkalupakki on intuitiivinen plug-and-play-työkalu, mikä tarkoittaa, että käyttäjät eivät tarvitse koodaustaitoja voidakseen luoda omaa UGC:tä. Kun tämä UGC on luotu, sitä voidaan myydä, vaihtaa ja ostaa verkkomarkkinoilla, jolloin pelaajat voivat ansaita luomuksillaan rahaa. Samaan aikaan The Sandbox -metaversumilla on mahdollisuus laajentua loputtomiin.

SAND on metaversumissa käytettävä natiivi token, ja sitä käytetään digitaalisten tonttien ostamiseen, kaikkiin ostoksiin markkinapaikalla ja valuuttana, jolla maksetaan verkkokokemuksista. Sitä käytetään myös käyttäjien äänestämiseen hallintoehdotuksista osana The Sandbox DAO:ta.

Onko SAND ostamisen arvoinen?

Minecraftin julkaisun jälkeen UGC-pelit ovat olleet erittäin suosittuja peliyhteisön keskuudessa, ja niiden suosio on pysynyt yllä Robloxin ja nyt metaversumipelaamisen myötä. The Sandbox perustuu Robloxin tarjontaan, jonka avulla käyttäjät pystyvät ansaitsemaan rahaa UGC:nsä ansaitsemalla SAND-tokeneita, jotka voidaan vaihtaa reaalimaailman tuloihin.

SAND on edelleen markkinakapasiteetiltaan yksi merkittävimmistä metaversumikryptohankkeista. Snoop Doggin, Warner Musicin, Paris Hiltonin ja Guccin kaltaisten suurten nimien tukemana sen suosion odotetaan kasvavan edelleen. Kuten Decentraland-hintaennusteen kohdalla, ennusteiden mukaan SAND:in nykyinen 0,554182 dollarin arvo on loistava ja viittaa siihen, että sijoittajille on luvassa erinomaista arvoa vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin.

5. Polygon (MATIC) – Layer 2 -lohkoketjun skaalausratkaisu, jota odottaa loistava tulevaisuus vuonna 2023

Polygonin Layer 2 -skaalausratkaisu Ethereum-lohkoketjulle on saavuttanut julkaisunsa jälkeen huomattavan fanijoukon, ja dAppien luojien joukko on suosinut tätä ratkaisua. Polygonin verkossa tapahtuvat transaktiot ovat nopeita ja halpoja, ja mikä parasta, niiden avulla dAppit voivat tukea suurta käyttäjämäärää ilman, että ne vaikuttavat haitallisesti verkon suorituskykyyn.

Polygonin suunnitelmissa vuodelle 2023 on jatkaa samanlaisen skaalautuvuusratkaisun kehittämistä Layer 1 -lohkoketjuille ja avata ne uudelle potentiaaliselle asiakasryhmälle. Tarjoamalla dAppille pääsyn eri lohkoketjujen väliseen yhteentoimivuuteen Polygonin metaversumialusta on yksi markkinoiden johtavista ketjujenvälisistä verkoista.

Lisäksi Polygonin verkko on suosittu valinta P2E-metaversumikryptoprojekteille suuren kapasiteettinsa, transaktionopeutensa ja matalien kustannustensa ansiosta, minkä myötä peliverkot voivat tarjota GameFi-faneille loistavan ja edullisen käyttökokemuksen.

Onko MATIC ostamisen arvoinen?

Polygonin ekosysteemiä hallinnoidaan natiivilla MATIC-tokenilla. Valuutalla maksetaan transaktiomaksut ja palkitaan verkon validoijia, jotka antavat alustalle tukensa. MATIC-tokenin haltijoilla on myös mahdollisuus panostaa tokeneita alustaan, ansaita passiivista tuottoa arvon kasvaessa ja käyttää sitä nopeiden ja halpojen kansainvälisten rahansiirtojen mahdollistamiseen.

Polygon on jo vakiinnuttanut asemansa yhtenä maailman johtavista lohkoketjuekosysteemeistä. Sen yhteentoimivuus Ethereumin kanssa on auttanut asiakkaita historiallisissa skaalautuvuusongelmissa, jotka ovat aiemmin vaivanneet Ethereumia.

Kun Polygonin ratkaisujen käyttötapaukset kasvavat edelleen vuonna 2023, MATIC-tokenin potentiaali on järisyttävä. Nykyinen 0,909795 dollarin arvo edustaa erinomaista mahdollisuutta sijoittajille, jotka haluavat tehdä voittoja seuraavien parin vuoden aikana.

Metacaden alusta kukoistaa vuonna 2023, joten se on erinomainen sijoituskohde jo nyt.

Metaversumikryptoprojektit ovat aina olleet hyviä sijoituskohteita, jotka tarjoavat valtavia voittoja erityisesti noususuhdanteiden aikana. Koska kryptomarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä karhumarkkinaolosuhteet, kolikoiden alhainen hinta tarjoaa erinomaiset voittomahdollisuudet pitkän aikavälin sijoittajalle.

Näistä paras on MCADE, joka näyttää huomattavan aliarvostetulta presale-vaiheessa. Tämä on erinomainen uutinen sijoittajille, sillä sen avulla he voivat saada edullisesti haltuunsa yhden metaversumin jännittävimmistä projekteista ennen kuin MCADE listautuu pörssiin ja se alkaa tehdä voittoa. Nykyinen 0,013 dollarin presale-hinta nousee 0,02 dollariin presalen päättyessä, minkä jälkeen se kohoaa pilviin, kun MCADE tulee julkiseksi.