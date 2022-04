Near Protocol on noussut helmikuun 27. päivästä lähtien ja nouseva trendi näyttää voimistuvan päivä päivältä.

Kirjoitushetkellä NEAR käy kauppaa 18,67 dollarissa, nousten 22,72 % viimeisen 24 tunnin aikana. Se on saavuttanut päivittäisen korkeimman 19,64 dollarissa, mikä on edelleen alle kaikkien aikojen ennätyksensä (20,42 dollaria), jonka se asetti tämän vuoden tammikuussa.

Tässä artikkelissa keskitymme tekijöihin, jotka aiheuttavat NEARin hinnan nousuun.

Mikä on Near Protocol (NEAR)?

Near Protocol on yhteisön rakentama lohkoketju, joka julkaistiin toukokuussa 2022 edistyneellä verkon toimivuudella ja nopeammalla transaktionopeudella, ratkaisemaan kryptoavaruudessa koetut pullonkaulaprosessit.

NEAR on NEAR-protokollan alkuperäinen token.

Near Protocol käyttää proof-of-stake (PoS) -konsensusmekanismia, joka varmistaa, että lohkoketju tarjoaa alhaiset transaktiomaksut ja nopean tapahtuman.

Miksi Near Protocollan hinta nousee?

Useat tekijät ovat vaikuttaneet nykyiseen NEAR:in hintojen nousuun. Tarkastellaanpa joitain tärkeimmistä tekijöistä.

1. Lisää varoja ekosysteemin laajentamiseen

Jossain määrin nykyinen hinnannousu johtuu uudesta rahoituskierroksesta, jonka aikana Dragon Capital, FXT Ventures ja muut organisaatiot saivat NEAR Protocolilta 350 miljoonaa dollaria ekosysteeminsä laajentamiseen.

Tammikuussa Near Protocol onnistui myös keräämään 150 miljoonaa dollaria samalle kurssille.

2. Barry Silbertin ilmoitus

Toinen syy nousutrendiin on Digital Coin Groupin perustajan, Barry Silbertin, ilmoitus, että NEAR on konsernin kolmanneksi suurin krypto-omistus Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen.

3. NEARin alkuperäinen stablecoin-julkaisu

Krypto-swing-treidaajan, Zoran Colen, äskettäisen uutiskirjeen jälkeen liikkui huhuja, että NEAR Protocol aikoi lanseerata alkuperäisen vakaan kolikon, USN:n, mikä on toinen syy nousutrendiin.

Spekulaatioiden mukaan USN tarjoaa noin 20 % APR:n, mikä johtaa DeFi-toiminnan lisääntymiseen. Tämä on kuitenkin Colen väitteiden ulkopuolella, mutta Decrypt ei ole vielä saanut Near Protocollalta vastausta näiden huhujen tarkkuudesta. Ehkä tämä on toinen syy nousuun.