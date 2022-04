Near Protocol -hintaennuste: Suuren murron kynnyksellä

Near Protocol -hinta pysyi vakaasti lähellä kaikkien aikojen huippuaan, sijoittajien ilahtuessa verkon vahvasta suorituskyvystä. Tokenilla käydään kauppaa 16,64 dollarilla, mikä on lähellä kaikkien aikojen korkeinta, 20 dollaria, sijoittajien odottaessa sen vakaan kolikon lanseerausta.

Stablecoin-julkaisu lähestyy

NEAR Protocol on johtava kerroksen 1 verkko, joka kasvaa voimakkaasti, kun sijoittajat omaksuvat sen sirpalointiteknologian. Sharding on tekniikka, joka hajottaa lohkot pienemmiksi paloiksi, jotka tunnetaan nimellä sirpaleet, mikä auttaa tehostamaan niiden suorituskykyä.

Tässä kuussa pöytäkirja keräsi 350 miljoonaa dollaria pääomasijoittajilta, mukaan lukien Masayoshi Son of Softbank. Tämä varainkeruu tapahtui muutama kuukausi sen jälkeen, kun samat kehittäjät keräsivät 150 miljoonaa dollaria.

Toinen suuri kehitys oli, että Sweatcoin valitsi verkon. Ensinnäkin Sweatcoin on yksi nopeimmin kasvavista kuntoiluyrityksistä maailmassa. Se käyttää useita tekniikoita ihmisten askeleiden seuraamiseen, korvaten ne.

Jatkossa Sweatcoin käyttää Nearin teknologiaa kryptovaluutansa lanseeraamiseen. Tämä oli merkittävä askel Sweatcoinin suosion vuoksi. Sillä on yli 10 miljoonaa käyttäjää.

Near Protocolin odotetaan myös tuovan markkinoille vakaan kolikon tässä kuussa. Kolikko, joka tunnetaan nimellä USN, on samanlainen kuin muut vakaat kolikot, kuten Tether, USD Coin ja Tera USD. Tavoitteena on varmistaa, että verkossa on hyvä stablecoin, joka voi auttaa tehostamaan sen teknologialla rakennettuja hajautettuja pörssejä. Äskettäisessä lausunnossa NEARin johtaja sanoi:

”Tällä hetkellä DAO:t ovat sääntelyalueen ulkopuolella, mutta elämme fyysisessä maailmassa ja ymmärrämme, kuinka nämä uudet organisaatiot kartoittavat. Meidän on selvitettävä, kuinka DAO:t voivat olla vuorovaikutuksessa perinteisen maailman kanssa. Myös turvallisuus ja käyttäjien saaminen tuntemaan olonsa turvalliseksi tämän tekniikan avulla.”

Near Protocol – hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että NEAR:in hinta on ollut nousutrendissä viime päivinä. Kolikko leijuu lähellä kaikkien aikojen ennätystä ja se on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot. Lisäksi Near on muodostanut kupin ja kahvan kuvion. Se on tällä hetkellä kahvaosassa. Hinnan analyysin suhteen tämä kuvio on yleensä nouseva merkki.