Near Protocol (NEAR) nousi yli 8 %: tässä syy miksi

NEAR on noussut yli 8 % , olleen edelleen vihrellä. Tällä hetkellä sen kauppa on 17,46 dollaria, pudoten viimeisten 24 tunnin korkeimmasta 17,90 dollarista.

Mutta miksi NEARin hinta on nousussa pilviin? Tässä artikkelissa sukellamme nousun syihin.

Miksi NEAR:in hinta nousee?

Ennen kuin syvennymme nykyiseen nousutrendiin, on tärkeää ensin selittää, mikä NEAR ja Near Protocol ovat.

Lyhyesti sanottuna Near Protocol on yhteisön rakentama lohkoketju, jossa on edistynyt verkkotoimivuus ja nopeampi tapahtumanopeus, ja NEAR on sen alkuperäinen ttoken.

Nyt syihin nousutrendin takana.

On useita syitä siihen, että nykyinen hintojen nousu on nostanut NEAR:in valokeilaan. Kaksi tärkeintä syytä ovat Trisolariksen äskettäinen 4,5 miljoonan dollarin rahoituskierros ja kryptosijoittajien lisääntynyt kiinnostus altcoineja kohtaan.

Trisolariksen 4,5 miljoonan dollarin rahoituskierros

Yksi tärkeimmistä syistä hinnankorotukseen on viimeaikainen uutinen siitä, että Trisolaris, Near Protocolin hajautettu pörssi, onnistui keräämään 4,5 miljoonaa dollaria viimeisimmällä rahoituskierroksellaan. Rahoitusta johti Electric Capital yhteistyössä Dragonfly Capitalin, Ethereal venture -yhtiön, Leminscapin ja Jump Crypton kanssa.

Pörssin tavoitteena on käyttää uutta pääomaa, lisätäkseen ja laajentaakseen alustan kokonaislikviditeettiä jsekä myös palkata lisää ihmisiä solmimaan ketjujen välisiä vaihtosopimuksia tokenilla.

Sitä paitsi tokenia talletetaan laajalti pörssiin. Uutiset näyttävät kuitenkin suosivan Wrapped Near -tokenia (WNEAR), salattua muotoa tokenista, jota käytetään enemmän kuin NEAR:ia kaupankäynnissä Trisolarisissa.

NEAR saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä edellisellä rahoituskierroksella tammikuussa, 150 miljoonan dollarin rahoituksen jälkeen, jota johtivat Three-Arrow Capital ja muut suuret kryptorahastot, kuten Alameda, Dragonfly ja a16z.

Sijoittajien lisääntynyt kiinnostus altcoineja kohtaan

NEAR on myös hyötynyt paljon kasvavasta kiinnostuksesta altcoineja kohtaan, erityisesti altcoin-kauden aikana, jolloin useimmat altcoinit ovat kehittyneet merkittävästi ylöspäin.