Near Protocol (NEAR) voi lähipäivinä nousta 14 dollariin

Viime viikolla tehdyn minikorjauksen jälkeen, Near Protocol (NEAR) on nousussa. Kolikko on siis noussut ja saattaa nousta aina 14 dollariin lähipäivinä. Mutta mitkä ovat riskit? Seuraava analyysi alla, mutta ensin muutamia tärkeitä kohokohtia:

NEAR on saanut takaisin ratkaisevan 9,5 dollarin tukensa äskettäisen rallin jälkeen.

Kolikko voi nousta kohti 14 dollaria, jos NEAR pitää kyseisen tukitason.

Kyseistä altcoinia myytiin kirjoitushetkellä 10,59 dollarilla.

Tietolähde: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Hinta-analyysi

Saatuaan takaisin tärkeän 9,50 dollarin tuen, näytti siltä, että NEAR oli nousussa. Kolikon nousu on kuitenkin hidastunut, joten pientä vetäytymistä on myös nähty. Mutta tästä huolimatta NEAR käy kauppaa edelleen 10,50 dollarilla, mikä on paljon korkeampi kuin 9,50 dollarin tukivyöhyke. Jos härät todellakin pystyvät pitämään kolikon sen yläpuolella, nousuvauhtia on jäljellä tarpeeksi ampuakseen NEARin kohti 14 dollaria.

Tärkein asia, jota tällä hetkellä kannattaa tarkastella on 11,7 dollarin ylävastus. NEAR on hylätty useaan otteeseen tällä vyöhykkeellä, mutta jos härät pääsevät työntymään sen yläpuolelle ennen viikonloppua, nouseva purkaus on erittäin mahdollinen.

Myyntiriski on kuitenkin edelleen olemassa markkinoiden volatiliteetin vuoksi. Jos karhut rikkovat 9,50 dollarin rajan, NEAR voi laskea vielä enemmän kohti 8 dollaria, ennen kuin se nousee uudelleen.

Miksi sijoittajat ostavat The Near Protocolia?

NEARin markkina-arvo on 6,8 miljardia dollaria, joten se on iso hanke, jossa on paljon sijoittajia. Ensimmäisen kerroksen lohkoketju on suunniteltu tarjoamaan "yhteisöpohjainen" pilvilaskenta-ekosysteemi, jossa on erittäin nopeat nopeudet, alhaiset kaasumaksut ja käytettävyys.

Projekti on tukenut useiden innovatiivisten DApp-sovellusten lanseerausta ja näyttää olevan yksi suurimmista lohkoketjuprojekteista tulevina vuosina. Se on ylivoimaisesti hyvä investointi tulevaisuuteen.