NEAR-protokollan natiivi NEAR-token on tämän viikon 20 parhaan voittaja. 19. sijalla oleva kolikko nousi 7 % viimeisen 7 päivän aikana, enemmän kuin jokainen toinen 20 parhaan kolikko, ja lisäsi arvoaan 11 % juuri tänään.

Jos haluat tietää, mikä NEAR on, kannattaako siihen sijoittaa, ja tämän hetken parhaat NEAR-ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

NEAR Protocol on Layer-1-lohkoketju, joka on suunniteltu yhteisön ylläpitämäksi pilvilaskenta-alustaksi. Se poistaa alhaiset tapahtumanopeudet, alhaisen suorituskyvyn, huonon yhteentoimivuuden ja muut kilpailevien lohkoketjujen rajoitukset.

Sen perusti Erik Trautman, Wall Streetillä toiminut, kokenut yrittäjä ja Viking Educationin perustaja.

Muita perustajajäseniä ovat Illia Polosukhin, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus alalta, joista kolme vuotta Googlessa, ja Alexander Skidanov, tietojenkäsittelytieteilijä, joka työskenteli Microsoftilla ja siirtyi memSQL:ään, jossa hänestä tuli suunnittelujohtaja.

NEAR käyttää muunnelmaa proof-of-stake-konsensusmekanismista nimeltä Doomslug. Doomslug perustuu kahteen konsensuskierrokseen, jossa lohko katsotaan päättyneeksi heti, kun se on saanut ensimmäisen viestintäkierroksen.

Tämä mahdollistaa lähes välittömän lopullisuuden, koska validaattorit tuottavat vuorotellen lohkoja sen sijaan, että kilpailisivat suoraan panoksensa perusteella.

NEARin performanssi on ollut kaunista katseltavaa ja ylittänyt kaikki odotukset. Suurimpien analyytikoiden ennusteet ovat kuitenkin jääneet todellisuutta pienemmiksi. Suosittelemme odottamaan ja katsomaan kuinka sen hinta kehittyy.

Gov.Capital on hyvin optimistinen NEARin suhteen. Tällä hetkellä sillä käydään kauppaa hieman alle 18 dollarilla. Vuoden kuluttua he ennustavat, että NEAR tulee vaihtamaan omistajaa 45,5 dollarilla – yli kaksi kertaa sen nykyinen hinta. Viiden vuoden NEAR-ennuste on 326,42 dollaria.

