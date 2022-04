NEAR, Near Protocollan alkuperäinen token, on kasvanut tänään sen jälkeen, kun Near Protocol -lohkoketju julkaisi laajalti odotetun vakaan kolikon, USN:n.

Kirjoitushetkellä NEAR-token oli palautunut takaisin 14,96 dollariin, nousten 8,38 % viimeisen 24 tunnin aikana. Token on kuitenkin laskenut edelleen viime viikon aikana, noin 12 % verran.

Near Protocollan USN-stabiili kolikko

Äskettäin lanseerattu USN-stablecoin on algoritminen vakaakolikko. Se käyttää tokenomiikkaa ylläpitämään suhdetta 1:1 suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Sen käynnisti NEAR Protocol -pohjainen hajautettu organisaatio nimeltä Decentral Bank.

Ihmiset voivat polttaa NEAR-tokeneita lyödäkseen USN-stablecoinina, voiden myös polttaa USN-stablecoinia saadakseen NEAR-tokeneita.

Decentral on sanonut, että varhaiset lainanantajat saisivat jopa 20 %:n tuoton, mikä kilpailee suositun Terran UST-stablecoinin tuoton kanssa.

USN-stablecoinin varantoja ylläpitää Decentral Bank DAO, ja DAO järjestää kuukausittain äänestyksen 10 miljoonan dollarin palkkioiden jakamiseksi USN:n kaupankäynnistä.

Stablecoin-markkinat täynnä

USN kohtaa kovaa kilpailua muiden stablecoinien taholta, joista Terran UST stablecoin on sen pääkilpailija. Terran UST:lla on jo 2,5 miljardin dollarin tuki Yhdysvaltojen dollareina, jotka ovat jo varauksissa.

Tulossa on myös toinen odotettu stablecoin, Tron-lohkoketjun USDD, joka lupaa 30 % vuosittaisen tuoton.

Suurin osa sijoittajista näyttää suhtautuvan USN stablecoiniin odottavan varovaisesti, tarkastellen Near Protocollan DeFi-vaihtoehtoja ja niiden kasvua, jotka antavat USN stablecoinille enemmän hyödyllisyyttä.