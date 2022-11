Neljä parasta metaversumin kryptokolikkoa ostettavaksi vuonna 2023

Metaversumin odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti tulevina vuosina – tai näin ainakin Bloomberg uumoilee. Bloombergin analyytikot ovat nimittäin ennustaneet, että metaversumi tulee olemaan lähitulevaisuudessa $800 miljardin arvoinen, ja siksi nyt onkin oivallinen aika etsiä parasta metaversumiin sijoittuvaa kryptoprojektia, joka tulee tulevaisuudessa loistamaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Tässä artikkelissa esittelemme tämänhetkisten markkinoiden neljä parasta kryptoprojektia metaversumissa, jotka voivat nousta menestykseen vuonna 2023.

1. Metacade (MCADE) – kokonaisuutena paras kryptoprojekti metaversumissa

Metacade aikoo olla ensisijainen kohde, jossa pelaajat voivat oppia Play2Earn-pelaamisesta, ansaita siitä enemmän ja ohjata sen tulevaisuutta. Metacadessa voit liittyä samanhenkisten pelaajien ja Web3-fanien elinvoimaiseen yhteisöön ja osallistua maailman ensimmäiseen pelaajien omistamaan virtuaaliseen pelihalliin.

Metacaden alustalla on mahdollisuus löytää arvosteluja uusimmista Play2Earn-peleistä, tarkastella pistetaulukoita ja tutustua alan asiantuntijoiden julkaisemiin kuumimpiin GameFi-alphoihin, jotka auttavat pääsemään eteenpäin pelivallankumouksessa. Kannustaakseen yhteisöä tekemään Metacadesta GameFi:n parhaan mahdollisen resurssin käyttäjät palkitaan MCADE-tokenilla joka kerta, kun he jakavat arvosteluja, alfoja tai sisältöä, eli voit ansaita yksinkertaisesti jakamalla asiantuntemustasi.

Metacaden perimmäinen tavoite on palauttaa pelaaminen takaisin pelaajien käsiin. Perinteisen peliteollisuuden kärsiessä laskusuhdanteesta, jota hallitsevat mikrotransaktiot ja osakkeenomistajien voitot, Metacade antaa ‘Metgrantsin’ myötä käyttäjille sananvaltaa peleistä, joita he haluavat pelata.

Vuonna 2023 käynnistyvä Metagrants on mekanismi, jossa pelinkehittäjät voivat ilmoittaa projektinsa kilpailuun, josta yhteisö äänestää. Äänestysten voittajat saavat rahoitusta ja tukea Metacadelta pelinsä rakentamiseen yhdessä heidät valinneen yhteisön kanssa, ja valmis peli lisätään Metacaden virtuaaliseen pelihalliin.

Käyttäjien on mahdollista saavuttaa lisätienestejä lukemalla vinkkejä Play2Earn-suosikkipeleistään tai osallistumalla eksklusiivisiin turnauksiin. Lisäksi he voivat löytää pysyvämmän roolin GameFi-taloudessa Metacaden myötä.

Osana vuoden 2024 etenemissuunnitelmaa Metacade avaa työpaikkaportaalin, jossa yhteisölle tarjoutuu kymmeniä mahdollisuuksia saada jalka oven väliin pelialalla. Tehtävät vaihtelevat osa-aikaisesta beta-testaajasta aina johtotehtäviin Web3:n eturintamassa toimivissa huippuyrityksissä.

Metacadesta on tarkoitus tulla älysopimus (DAO), mikä tarkoittaa, että ydintiimi luopuu tehtävistään ja luovuttaa johtotehtävät yhteisön arvostetuimmille jäsenille. Tämän tapahtuessa käyttäjät voivat äänestää keskeisistä päätöksistä, kuten tulevista johtajista, tokeneiden toimitusrajoituksista, kumppanuuksista, uusista ominaisuuksista ja monesta muusta.

>>> Voit osallistua Metacaden pre-saleen täällä <<<

2. Star Atlas (ATLAS) – kaikille galaksien tutkijoille

Star Atlas on avaruusaiheinen Play2Earn-peli, josta on tulossa yksi parhaista metaversumiprojekteista. Se on parhaiten verrattavissa EVE Online -peliin, joka on erittäin menestyksekäs avaruuspeli, jonka perusteellinen universumi houkuttelee päivittäin jopa satojatuhansia pelaajia puoleensa.

Star Atlas sijoittuu vuoteen 2620, ja EVE Onlinen tapaan se on varustettu kehittyneillä avaruusaluksilla, ryhmittymien liittoutumilla ja valloitettavilla alueilla. Yksi ero siinä kuitenkin on: pelaajat voivat todella omistaa omaisuutensa. Star Atlaksen tavoitteena on kasvattaa avaruusimperiumia suorittamalla tehtäviä, taistelemalla maasta, louhimalla luonnonvaroja ja löytämällä harvinaisia aarteita. Jokainen pelin omaisuuserä on tallennettu NFT:nä Solana-lohkoketjuun, joten sillä on todellista arvoa.

Kun muissa Play2Earn-peleissä keskitytään pelin sisäisten tokeneiden ansaitsemiseen, Star Atlas haluaa tehdä tästä mahdollisimman hauskaa. Pelaajat voivat halutessaan osallistua taisteluihin tai avaruusaluskilpailuihin aloittaakseen ATLAS-tokeneiden ansaitsemisen. Toiset pelaajat voivat liittoutua ja löytää resurssien täyttämiä planeettoja, joita voi louhia, jalostaa ja myydä kaivoslaitosten, jalostamoiden ja kauppiaiden verkoston avulla oikean rahan ansaitsemiseksi. Jos omistat VR-kuulokkeet, voit jopa kokea avaruuslentämisen immersiivisestä ensimmäisen persoonan näkökulmasta.

Kun olet muodostanut liittouman muiden kanssa, voit alkaa rakentamaan kokonaisia kaupunkeja, joilla on omat alueelliset älysopimukset (decentralised autonomous organisations, DAO). Kunkin alueen asukkaat voivat äänestää siitä, mihin ryhmittymän tulisi keskittyä seuraavaksi, kuten muiden pelaajien alueille hyökkäämiseen ta siihen, miten puolustautua kilpailevan ryhmittymän uhkaavaa hyökkäystä vastaan.

EVE Onlinea mukaillen Star Atlas aikoo yhdistää tämän jo menestyneen pelin parhaat puolet fantastiseen mahdollisuuteen todella omistaa pelin sisäistä omaisuutta lohkoketjussa. Star Atlasta on syytä pitää silmällä – se voi pian olla yksi suurimmista ja parhaista metaversumiin sijoittuvista kryptopeleistä, joita maailma on koskaan nähnyt.

3. Highstreet (HIGH) – kenties kaikkein muodikkain token

Highstreet on yksi parhaista metaversumiprojekteista – ja hyvästä syystä. Highstreetin taustalla oleva tiimi hyödyntää metaversumin kykyä luoda uuden tason ostokokemus antamalla reaalimaailman tuotemerkkien esitellä fyysisiä tuotteitaan virtuaalimaailmassa. Balenciagan, LVMH:n ja Adidaksen kaltaiset tuotemerkit uskaltautuvat metaversumiin, ja Highstreet haluaa olla se ratkaisu, jonka avulla mikä tahansa yritys voi perustaa liikkeen ja siirtyä osaksi kaupankäynnin seuraavaa sukupolvea.

Kenkien ja T-paitojen kaltaiset fyysiset tuotteet on merkitty lohkoketjuun NFT:nä. Ostajat voivat ostaa näitä NFT:itä ja lunastaa ne sitten fyysisenä tuotteena. Highstreetin ja Shopifyn integraation avulla nämä tilaukset voidaan lähettää automaattisesti tuotemerkin taustajärjestelmään fyysistä toteutusta varten.

Highstreet on kuitenkin enemmän kuin pelkkä virtuaalinen ostoskeskus. Se on kokonainen metaversumi, jossa käyttäjät voivat suorittaa tehtäviä, seurustella muiden kanssa ja osallistua eksklusiivisiin tapahtumiin Play2Earn-MMORPG-ympäristössä. Highstreet Marketplacen lisäksi on Highstreet Homes, jotka ovat aivan kuin oikeita koteja. Voit muokata kotiasi täysin omaan tyyliisi sopivaksi, viettää aikaa ystävien kanssa ja jopa huolehtia virtuaalisista lemmikeistäsi!

Highstreet Worldissa voit asaita suorittamalla tehtäviä ja taistelemalla hirviöitä vastaan sellaisissa paikoissa kuten Binance Beach, AVAX Alps ja Animoca Archipelago. Jokaisella alueella on oma tarinansa ja ainutlaatuiset hirviöt, jotka muuttavat Highstreetin jännittäväksi maailmaksi täynnä kymmeniä ainutlaatuisia kokemuksia.

Kokonaisuutena Highstreet yhdistää todellisuuden ja virtuaalimaailman uskomattoman ainutlaatuisella tavalla. Mukana ovat jo lohkoketjubrändit, kuten Binance ja Avalanche, joten Highstreetillä on loistava tulevaisuus yhtenä parhaista metaversumin kryptoprojekteista.

4. The Sandbox (SAND) – Vie rakentamisen uudelle tasolle

The Sandbox on 3D-virtuaalimaailma, jonka avulla käyttäjät voivat helposti rakentaa ja tutkia rahanarvoisia pelejä ja kokemuksia. Sitä verrataan usein Minecraftiin ja Robloxiin laatikkomaisen, pikselipohjaisen suunnittelunsa vuoksi, ja tämä tyyli on johtanut siihen, että The Sandboxista on tullut yksi parhaista metaversumikolikoista.

Suuri ero The Sandboxin ja muiden pelien välillä on, että The Sandbox on täysin hajautettu. Sen lisäksi lähes kaikki pelin osa-alueet ovat sen käyttäjien omistuksessa. SAND-tokenilla pelaajat voivat ostaa digitaalisia kiinteistöjä, uniikkeja peliin kuuluvia esineitä sekä vaatteita avatarinsa mukauttamiseksi. Kaikki nämä on tallennettu lohkoketjuun ja niitä edustaa niiden oma NFT.

Esimerkiksi maa-alueet tallennetaan lohkoketjuun LAND-tokenina, kun taas esineitä ja kulutushyödykkeitä edustavat ASSET-tokenit. LANDit ovat kiinteitä, mutta ASSET-merkkejä voi luoda kuka tahansa hyödyntämällä VoxEdit-työkalua . VoxEditin avulla käyttäjät voivat manipuloida lohkoja eli niin sanottuja vokseleita luodakseen melkeinpä mitä tahansa, kuten veistoksia, hahmoja, aseita ja paljon muuta. Näitä esineitä voi sitten ostaa ja myydä voitolla The Sandbox Marketplacessa .

The Sandboxin kohdalla Game Maker on kuitenkin kaikista tehokkain työkalu. Game Makerin avulla kuka tahansa voi luoda kokonaisia pelejä osaamatta yhtään koodiriviä. Lisäksi siihen sisältyvät taistelumekaniikka, tarinat, tekoälyn käyttäytyminen ja jopa kameramallit. Nämä ominaisuudet ovat johtaneet kymmenien pelien ja kokemusten kehittämiseen koko yhteisöä varten aivan ilmaiseksi.

The Sandbox on noussut nopeasti yhdeksi parhaat metaversumi kryptot -projekteista allekirjoitettuaan brändisopimuksia useiden suurten nimien kanssa. Warner Music Group on lanseerannut musiikkiaiheisen huvipuiston The Sandboxin metaversiossa, kun taas The Walking Deadilla ja Snoop Doggilla on molemmilla omat pelinsä, jotka ovat vetäneet puoleensa tuhansia pelaajia. Jopa Smurffit seikkailevat mukana The Sandboxin metaversiossa!

Johtopäätös: Metacaden voitot todellisesta monimuotoisuudesta

On useita kilpailijoita, jotka kamppailevat kärkipaikasta syntymässä olevilla metaversumikryptomarkkinoilla. Kilpailun odotetaan kiihtyvän metaversumipelaamisen suosion kasvaessa räjähdysmäisesti, joten on vaikea sanoa lopullisesti, mikä kolikko ottaa johtoaseman.

Kuten voi huomata, kamppailevat useat kilpailijat keskenään siitä, mikä on paras metaversumi kryptovaluutta orastavilla kryptomarkkinoilla. Kilpailun odotetaan kiihtyvän metaversumipelaamisen suosion räjähdysmäisen kasvun myötä, joten on vaikea ennakoida, mikä kolikko ottaa lopulta johtoaseman ollen siten paras sijoituskohde.

Metacadella on kuitenkin joitakin erittäin houkuttelevia ominaisuuksia, kuten virtuaalinen arcade-pelikirjasto, dynaaminen verkkoyhteisö, play to earn -palkinnot sekä lupaavia kehitysnäkymiä, Metagrants mukaan lukien. Niiden myötä se onkin mennen tullen paras metaversumiprojekti, johon kannattaa sijoittaa vuonna 2023. Perinteisempien näkymien ulkopuolelta kannattaa mainita sellaiset projektit kuin GameFi ja Play2Earn. Nämä yhdelle alustalle kokoamalla syntyy merkittävä etulyöntiasema, jota on vaikea päihittää.

Metacaden odotetaan kasvavan nopeasti GameFi-alan laajentuessa kokonaisuutena, riippumatta yksittäisten pelien suorituskyvystä. Kun lisäksi huomioidaan, että token on yhä presalessa, on sillä erinomaiset edellytykset tarjota hyviä sijoitusnäkymiä tulevan vuosikymmenen aikana. Juuri tästä syystä olemmekin kruunanneet sen metaversumin parhaaksi kryptotokeniksi vuonna 2023.