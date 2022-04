Binance listaa NEXO:n tänään klo 10.00 (UTC), jolloin kaupankäynti avautuu NEXO/BTC-, NEXO/BUSD- ja NEXO/USDT-pareille.

Nexon reaaliaikainen hinta on tänään 2,45 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 51,3 miljoonaa dollaria. Jos haluat tietää, mikä Nexo on, voiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat Nexon ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa Nexo nyt

Jos haluat päästä pelin edellä, voit ostaa NEXO-tokeneita ennen listauksen alkamista.

Koska NEXO on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa NEXO nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi NEXO -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien NEXO -kolikot.

Mikä on Nexo?

Nexo on lohkoketju-pohjainen lainausalusta, joka tarjoaa käyttäjille välittömiä kryptovaluuttaturvallisia lainoja. Käyttäjät tallettavat hyväksytyn tokenin vakuudeksi saadakseen lainan fiat-valuutan tai stablecoinin muodossa.

Kun Nexon natiivi token on lukittu alustaan, se tarjoaa käyttäjille etuja, kuten alennuksia lainoista kertyneistä koroista ja mahdollisuuden saada korkomaksuja talletetuista varoista. Tokenin haltijat saavat myös osinkoja Nexon voitosta.

Nexo on selvityksensä mukaan ensimmäinen kryptovaluuttavakuudellisten pikalainojen tarjoaja ja se aikoo ratkaista lainamarkkinoiden tehottomuutta. Sen automaattinen lainausprosessi käyttää älykkäitä sopimuksia ja Ethereum-lohkoketjun oraakkelia lainojen hallintaan.

Pitäisikö minun ostaa Nexo tänään?

Nexo voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Nexo – hintaennuste

Wallet Investor odottaa pitkän aikavälin nousua ja ennustaa Nexon arvoksi 7,40 dollaria huhtikuussa 2027. Viiden vuoden sijoituksella tuoton odotetaan olevan noin + 203 %. 100 dollarin sijoitus voi olla jopa 303 dollaria vuonna 2027.

