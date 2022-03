Nexo, johtava digitaalisen omaisuuden säännelty laitos, on palkittu "Best Cryptocurrency Wallet" -palkinnolla kuudennessa vuotuisessa FinTech Breakthrough Awards -tapahtumassa, joka on arvostettu kansainvälinen palkintokilpailu.

Nexo on saanut tunnustusta huipputeknologiastaan ja helppokäyttöisyydestään sekä sen yleisestä tehtävästä toimia siltana digitaalisen ja perinteisen rahoituksen välillä. Fintech Breakthrough Awards antoi tunnustusta Nexo Walletille, josta löytyy Earn Crypto Interest -paketti, Nexon lippulaiva Instant Crypto Credit Lines ja Instant Nexo Exchange.

Palkinnon saatuaan Nexon perustaja ja toimitusjohtaja, Antoni Trenchev, kommentoi:

”Olemme ylpeitä saadessamme tämän palkinnon ja alan tunnustuksen FinTech Breakthroughilta. Nexo-tiimin pyrkimys huippuosaamiseen, tuotekehityksestä lisensointiin eri puolilla maailmaa, on tuonut mukanaan uuden sukupolven ammattimaisia rahoituspalveluita digitaalisiin kohteisiin. Omistamme jatkossakin ponnistelumme, antaaksemme mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisuuden olla osa parempaa, oikeudenmukaisempaa rahoitusjärjestelmää, jonka krypto on luonut."

FinTech Breakthrough Awards -tapahtuma

FinTech Breakthrough Awards on arvostettu kansainvälinen palkinto-ohjelma, joka kunnioittaa FinTech-innovaattoreita ja johtajia ympäri maailmaa useilla toimialoilla, mukaan lukien digitaalinen pankkitoiminta, luotonanto, henkilökohtainen rahoitus, maksut, investoinnit, vakuutustekniikka ja RegTech.

Tämän vuoden FinTech Breakthrough Award -ohjelma keräsi yli 3 950 ehdokasta. Muita eri aloilla palkintoja saaneita voittajia ovat Binance, Afterpay, Monday, BNY Mellon, S&P Global, Mastercard, Bread, Blockdaemon, First Citizens Bank, Experian ja Webull.

FinTech Breakthroughin toimitusjohtaja, James Johnson, sanoi Nexolle palkintoa myöntäessään:

"Kryptokäyttäjät tarvitsevat nopeampia ja tehokkaampia tapoja päästä käsiksi omaisuuksiinsa sekä todellista joustavuutta, ja Nexon käyttäjäystävällinen alusta tarjoaa tämän myös korkealla turvallisuudella. Nexo-lompakko on helpoin ja turvallisin paikka ostaa, myydä tai vaihtaa kryptotuotteita – ja olemme iloisia voidessamme onnitella Nexoa "Paras kryptovaluuttalompakko" -palkinnon voittamisesta vuonna 2022."

Nexo

Nexo on säännelty digitaalisen omaisuuden yritys, joka pyrkii maksimoimaan kryptovaluuttojen arvon ja hyödyn.

Nexo tarjoaa vaihtopalvelun, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa yli 300 markkinaparilla, tarjoten välittömän kryptoluottolinjan, jotka ovat verotehokkaita, korkeatuottoisen Earn Crypto Interest -paketin, kehittyneen OTC-kaupankäyntialustan ja Nexo Wallet -nimisen lompakon, joka tarjoaa huippuluokan säilytysvakuutuksen ja sotilastason turvallisuuden.