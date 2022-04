Nexo, johtava säännelty digitaalisten omaisuuserien instituutti, on tänään julkistanut ensimmäisen kryptoturvallisen MasterCard-kortin nimeltä Nexo Card. Nexo julkaisi kortin yhteistyössä Mastercardin ja DiPocketin kanssa.

Kortin odotetaan antavan Nexon käyttäjille pääsy kryptokäyttöiseen likviditeettiin, 92 miljoonalla kauppasivustolla, ympäri maailmaa.

Kortin julkaisun jälkeen, Nexon perustaja ja toimitusjohtaja, Antoni Trenchev, kommentoi tapahtumaa seuraavasti:

”Nexo Cardin lanseeraaminen Euroopassa, yhteistyössä Mastercardin ja DiPocketin kanssa, on meille suuri virstanpylväs ja viimeisin todiste olemassa olevan rahoitusverkoston ja digitaalisen omaisuuden välisestä valtavasta synergiasta. Tämä ainutlaatuinen tuote antaa miljoonille ihmisille, ensin Euroopassa ja sitten maailmanlaajuisesti, mahdollisuuden kuluttaa välittömästi ilman, että heidän tarvitsee luopua kryptovaluuttojensa potentiaalista, mikä tarjoaa ennennäkemättömän jokapäiväisen hyödyn tälle laajenevalle omaisuusluokalle.”

Nexo-kortti

Nexo-kortti on ainutlaatuinen, koska sen avulla käyttäjät voivat kuluttaa ilman, että heidän tarvitsee ensin myydä ja vaihtaa digitaalista omaisuuttaan fiat-valuutaksi.

DiPocket on kortin myöntäjä Euroopassa, kun taas MasterCard toimii teknologiayrityksenä ja maksuverkostona, jossa kortti toimii. MasterCard tarjoaa myös useita innovatiivisia ominaisuuksia kortille.

DiPocketin toinen perustaja ja toimitusjohtaja, Fedele Di Maggio, kommentoi:

”DiPocket on iloinen valinnasta Nexo Cardin myöntäjäksi. Nexo Card on todella innovatiivinen ratkaisu, joka on suunniteltu täyttämään miljoonien digitaalisten omaisuuserien sijoittajien tarpeet. Kumppanuutemme tässä projektissa, Nexon ja Mastercardin kanssa, on erottuva esimerkki siitä, kuinka DiPocketin sulautettu rahoitusteknologia mahdollistaa visionääriyritysten tarjoaman lisäarvoa ja mukavuutta asiakkailleen.”

Joitakin Nexo Cardin ominaisuuksia ovat:

Saatavilla sekä virtuaalisessa että fyysisessä muodossa – Käyttäjät voivat valita, käyttävätkö fyysistä korttia tai virtuaalista korttia, joka on integroitu suoraan sekä Apple Payhin että Google Payhin

Nollamaksut – Käyttäjät eivät maksa minimikuukausimaksuja, lyhennysmaksuja tai passiivisuusmaksuja, eikä myöskään valuuttamaksuja veloiteta enintään 20 000 € kuukaudessa tapahtuvista tapahtumista.

2 % kryptopalkkio – Käyttäjät saavat välittömän krypto-cashbackin joko Nexon alkuperäisellä tokenille (NEXO) tai Bitcoinina jokaisesta ostotapahtumasta. Näin käyttäjät voivat kasvattaa digitaalista omaisuuttaan käyttäessään korttia.

Käytä kryptoa vakuutena mieluummin kuin myy niitä – Käyttäjät voivat käyttää krypto-omaisuuttaan myymättä niitä, koska kortti on linkitetty Nexon kryptovakuudelliseen luottorajaan, joka ei veloita korkoa.

Nexo Card -kortin kehityksen seuraavassa vaiheessa Nexo aikoo lisätä valikoimaansa myös debit-kortin ja laajentaa tarjontaansa ympäri maailmaa.