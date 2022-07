Pääkohdat

Noin vuoden sisällä tapahtunut muutos, NFT-pelit ovat nyt ohittamassa PC-pelejä suosiossa

Verrattuna perinteisiin PC-peleihin vain 10 peliä ovat suositumpia kuin NFT:n huippuversiot

Lohkoketjupeleillä kerättiin 2,5 miljardia dollaria vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ja yhteensä 10 miljardia dollaria tämän vuoden aikana verrattuna 4 miljardiin dollariin vuonna 2021

Vaikka pelitokeneiden hinnat ovat olleet vapaassa pudotuksessa laajempien markkinoiden rinnalla, käyttäjien kasvu ja investoinnit ovat olleet kovaa

Kun NFT:t murenivat markkinoiden jatkuessa täysin riskinpoistotilassa, päätin sukeltaa tilastoihin, jotka ovat mielestäni yksi tämän uuden teknologian kiehtovimmista käyttötapauksista.

Toki monet NFT -pelit ovat ylihinnoiteltuja ja niiden voidaan katsoa johtuvan karhumarkkinoiden hysteriasta, mutta olen aina tuntenut, että pelaamisen ja NFT:n välinen liitto on luonnollinen. Pelaajat käyttävät niin paljon aikaa tiettyjen pelien pelaamiseen ja rahaa pelin sisäisiin lisäyksiin, että omistajuuden määrittäminen ja historiallisen ennätyksen ylläpitäminen ketjussa näyttää järkevältä.

Joten mitä luvut kertovat NFT-pelaamisen käyttöönotosta verrattuna perinteiseen pelaamiseen, ja antavatko ne nousujohteisemman kuvan kuin nyt vapaassa putouksessa olevien tokenien hinnat?

Yhden vuoden kasvu

Mitä tulee aktiivisiin käyttäjiin, viime vuoden kasvu on ollut voimakasta NFT-pelien suhteen. DappRadarin raportin mukaan blockchain-pelaamisen kasvu on 2 000 % viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kerättiin 2,5 miljardia dollaria blockchain-peleihin ja muihin metaversumi-projekteihin. Vaikka tämä tapahtui ennen viime kuukausien rumaa taantumaa, se on edelleen lupaavaa, koska koko vuoden 2021 aikana kerättiin 4 miljardia dollaria, jolloin härkämarkkinat olivat täydessä vauhdissa. Tämä asettaa peli- ja metaversumi-projektit kurssille kohti 10 miljardin dollarin tasoa vuoteen 2022 mennessä. Joten jopa erittäin konservatiivinen 60 prosentin rahoituksen leikkaus nostaisi sen vuoden 2021 tason yläpuolelle.

NFT-pelien käyttäjät

Rahoitus on kovaa, mutta niin ovat myös käyttäjät. Katsaus alla olevaan kaavioon, joka näyttää kymmenen parasta NFT-peliä, vahvistaa, että ala on alkanut saada valtavirran vetovoimaa ja saada yhä enemmän ainutlaatuisia käyttäjiä kuukaudessa.

Yllä olevat luvut kontekstissa, NFT-pelien nykyinen siisti vertailukohta on PC-pelit. Alla oleva kaavio näyttää kymmenen eniten pelattua PC-peliä Steam-alustalla. Vaikka kuukauden kokonaiskäyttäjien tietojen saaminen on haastavampaa, alla oleva kaavio esittää samanaikaisten pelaajien keskimääräisen määrän viimeisen 30:n päivän ajalta (eikä yksittäisten käyttäjien kokonaismäärää kuukaudessa yllä olevan kaavion mukaan).

Olettaen, että 5 % aktiivisista pelaajista on online-tilassa milloin tahansa, alla oleva kaavio vertailee NFT-pelien sijoittumista suosituimpiin PC-peleihin, joissa NFT-pelit ovat siniset ja perinteiset PC-pelit oranssina.

Tämä osoittaa, että vaikka NFT-pelit eivät ole vielä ohittaneet PC-pelejä, se on erittäin lähellä toteutumista. Vain kymmenen parasta PC-peliä vangitsee enemmän käyttäjiä kuin suosituin NFT-peli Alien Worlds, ja ero on hyvin pieni, sillä Alien Worldsin ero on vain noin 1 000 käyttäjää.

Lukumäärän nousevasta kasvusta huolimatta näitä pelejä pidetään kuitenkin villityksinä, koska kryptomarkkinat ovat yleisesti ottaen taantuneet. Lisäksi alla oleva kaavio kahdesta suurimmasta tokenista – Alien Worlds ja Axie Infinity – osoittavat, että vapaapudotus on ollut jyrkkä viime vuoden räjähdysmäisten nousujen jälkeen.

Mutta kun tarkastellaan tällaisten tokenien hintoja (joista suuri osa olisi johtunut spekulaatiosta) ja sen sijaan tarkastellaan käyttäjien kasvua ja näihin alustoihin tehtyjä investointeja, tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta.

Se on muistutus siitä, että markkinoiden laskusuhdanteesta huolimatta olemassa on todella todellista teknologiaa, joka vaikuttaa ja mullistavat teollisuudenaloja. Kymmenen parhaan PC-pelin partaalla jo oleminen on melkoinen saavutus, kun otetaan huomioon tilan syntymässä oleva luonne.

Entä ovatko kyseiset tokenit hyviä sijoituksia nykyhinnoilla? No, se on toisen päivän kysymys.

Lähteet

https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q1-2022

https://www.statista.com/statistics/1266486/blockchain-games-user-number/