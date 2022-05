Solanan NFT:n volyymi oli 295 miljoonaa dollaria huhtikuussa

Integraatio OpenSean kanssa on tehostanut koko ekosysteemiä

Lähes nollakaasumaksut ja alhaiset markkinoille pääsyn esteet tarkoittavat, että uusia NFT-treidaajia kerääntyy yhä enemmän Solanaan

Not Okay Bears -johdannainen Ethereumissa korostaa, kuinka pitkälle Solana on päässyt

NFT:t tulivat räjähdysmäisesti markkinoille vuonna 2021, ja niiden myynti oli 17 miljardia dollaria koko vuoden aikana. Tänä vuonna huolimatta äärimmäisestä riskittömästä ympäristöstä, jossa omaisuuserät ovat kauttaaltaan ollut punaisia, tämä Chainalysisin raportti osoittaa, että NFT-tilan volyymi on tasaantunut.

Kun jokainen pitkän aikavälin indikaattori viittaa sektorin pitkäikäisyyteen, ajattelin, että olisi mielenkiintoista arvioida, missä myyntiä tapahtuu ja onko Ethereum edelleen kuningas.

Yksi trendi hyppäsi esiin melko nopeasti – Solanan kasvu.

OpenSea

NFT:n lyhyen historian aikana suurin osa volyymista on tapahtunut Ethereumilla, enimmäkseen OpenSealla, alun perin Ethereumia varten rakennetulla markkinapaikalla. Asia alkaa kuitenkin muuttua. OpenSea integroitui äskettäin Solanaan, vedenjakajaan Solanan NFT-kokoelmille, jotka tähän asti olivat rajoittuneet yksinomaan Solanan kokoelmien kauppapaikkoihin, kuten Magic Eden ja Solanart.

Toisella koskettavalla hetkellä johdannaiskokoelma nimeltä Not Okay Bears poistettiin eilen OpenSeasta Okay Bears -keräilijöiden valituksen jälkeen. Perinteisesti se on ollut päinvastoin – knock-off-kokoelmat lanseerataan Solanassa, mutta korkean profiilin jäljitelmä Ethereumissa tuntuu Solanalle tärkeältä hetkeltä.

Okay Bearsin kanssa ne ovat tällä hetkellä Solanan kuumin kokoelma, jonka pohjahinta on 222 SOL:ia (11 500 dollaria) ja 1,5 miljoonan SOL:n (77 miljoonan dollarin) volyymi viimeisen kuukauden aikana – ja tämä koskee pelkästään Magic Edeniä. OpenSeassa he ovat tehneet lähes identtisen määrän viimeisen kuukauden aikana ja sijoittuneet tulostaulukossa seitsemänneksi – vain kuusi Ethereumin kokoelmaa niiden yläpuolella.

Okay Bearsin pohjahinta ja volyymi (SOL:ssa) ovat olleet nousussa koko kuukauden

Bored Ape Solana Club

Johdannaisten piirissä pysyen, toinen koskettava tapaus on Bored Ape Solana Clubin (BASC) tapaus – Ethereumin Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) Solana-versio. Tämä eroaa Not Okay Bears -tilanteesta siinä, että johdannaiskokoelma on enemmän kunnianosoitus kuin tyrmäys. BASC jopa vahvistettiin OpenSeassa, ja se koki määrän ja pohjahinnan nousun pian sen jälkeen.

Viime kuussa BAYC:n luojan, Yuga Labsin, Otherside-julkaisun aiheuttaman kaaoksen jälkeen kirjoitin täällä siitä, kuinka eksklusiiviseksi Ethereumin NFT-maailma oli muuttunut. Se tuntui Bored Ape 1 % Clubilta, kun taivaallisen korkeat hinnat ja raskaat kaasumaksut hinnoittelivat tavalliset sijoittajat pois osallistumisesta.

Varallisuuden keskittyminen NFT-avaruuteen oli tulossa huolestuttavan korkeaksi, kun taas tilan keskittäminen oli todellinen huolenaihe – Yuga Labsilla on OpenSean kolme parasta kokoelmaa ja ne omistavat myös CryptoPunksin IP-oikeudet, puhumattakaan heidän viime kuussa julkaisemistaan twiiteistä siitä, että he haluavat perustaa oman lohkoketjun.

Solana tarjoaa tavalliselle sijoittajalle pääsyn NFT-maailmaan ja purkaa markkinoille pääsyn esteitä alhaisilla kaasumaksuilla ja helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Huvikseni ostin jopa alla olevan Apen BASC:ltä tukahduttaakseni tyytymättömyyteni Yuga Labin laskeumasta. Maksamani maksut olivat sentin murto-osa, eikä koko prosessi olisi voinut olla yhtään erilaisempi Ethereumin erittäin eksklusiivisiin BAYC-vastineisiin verrattuna.

Instagram ja Coinbase

Tämä viikko toi myös mukanaan uutisen siitä, että Metan omistama Instagram testaa ominaisuutta, jonka avulla käyttäjät voivat näyttää NFT:t profiilikuvinaan. Meta vahvisti, että vaikka ensimmäinen testijulkaisu rajoittuu Ethereumiin ja Polygoniin, Solana lisätään myöhemmin. Coinbase ilmoitti myös aikovansa laajentaa Solanaan, kun heidän Ethereum NFT -ekosysteeminsä on valmis.

Kasvu

Tämä Solanan tarjoama pääsy alkaa saada jalustaa. Yhä useammat uudet sijoittajat valitsevat Solanan Ethereumin sijasta ensimmäiselle NFT-matkalleen, samoista syistä kuin menin Solanaan ostamaan yllä olevan Apen. Tämän raportin mukaan Magic Edenissä tehtiin 9,2 miljoonaa tapahtumaa verrattuna OpenSean 1,67 miljoonaan viimeisen kuukauden aikana.

On kuitenkin syytä varoittaa, että tämä kuilu tapahtumissa on vinoutunut suurelta osin robottien toiminnan vuoksi. Kasvutrendit ovat kuitenkin selvät – Solana laajenee nopeasti, ja tärkeimpien mallistojen pohjahinnat ovat nousseet viimeisen kuukauden aikana, toisin kuin Ethereumissa.

Ehkä tapahtumamäärää tarkempi määrä on se, että DappRadarin mukaan Solanan NFT-markkinat hyppäsivät 91 % huhtikuussa 295 miljoonalla dollarilla. Viimeisten 30 päivän ajalta romahdus on vähentänyt dollarin volyymia, mutta SOL-volyymi on kasvanut merkittävästi. Tarkastellessa vetäytymistä laajemmilla markkinoilla, tosiasia, että viimeisten 30 päivän volyymi 14 suurimmalla markkinapaikalla on 274 miljoonaa dollaria (nykyisellä SOL-hinnalla 52 dollaria), on erittäin nouseva merkki.

Alla oleva kaavio näyttää, että suurin osa tästä määrästä on tapahtunut Magic Edenissä ja OpenSeassa.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että Solanan NFT:lle on ollut valtavan nousujohteinen ajanjakso. Vaikka kryptomarkkinat ovat olleet verilöyly – ja Solana-tokenia ei ole säästetty – ekosysteemin pitkän aikavälin kehityssuunta on edelleen ylöspäin.

Ethereum ei yksinkertaisesti pysty kilpailemaan Solanan NFT-sijoittajille tarjoamien lähes nollaesteiden kanssa. NFT:n kääntäminen, eri kokoelmien kanssa pelaaminen ja mielijohteesta ostaminen on kaikki mahdollista Solanalla, ja maksut ovat sentin murto-osa tapahtumaa kohden. Tämä ei yksinkertaisesti ole kannattavaa ETH:lla, ja sitä pahentaa huippukokoelmien dominointi, jonka hinnat nousevat valtaviin summiin raskaiden kaasumaksujen lisäksi.

Toisaalta, ellet kuluta paljon erittäin kalliiseen NFT:hen, Ethereumia ei kannata käyttää, koska menetät niin paljon kaasumaksuissa – eli se on edelleen eliittien lohkoketju, ainakin mitä tulee NFT:ihin. Tavalliselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa summia, jotka eivät vastaa elämää muuttavia lukuja, Solana on yksinkertaisesti järkevämpi.

Ja markkinat alkavat ymmärtää tämän vihdoinkin.